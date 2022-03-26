المشاط يعلن تعليق الهجمات العسكرية تجاه السعودية لمدة 3 أيام

وقال المشاط بمناسبة اليوم الوطني للصمود في اليمن: نحذر من مغبة المساس أو النيل من الصمود باعتباره شرف اليمن الذي لن نفرط فيه ولن نتهاون في صونه وحمايته.



ودعا تحالف العدوان إلى التوقف عن كل الممارسات المعيقة للسلام.



وتابع: نؤكد حرصنا على السلام وندعو خصومنا في تحالف العدوان والمجتمع الدولي إلى اعتباره موضوعاً مقدسا والابتعاد عن الادعاءات.



وقال المشاط ان العام الثامن من صمود شعبنا اليمني سيكون حافلا بالمفاجآت والتحولات وبالأعمال الدفاعية النوعية.



وتابع: ندشن العام الثامن بدعوة صادقة إلى خطوات عملية تبني الثقة وتنقل الجميع من مربع القول إلى الفعل.



وأعلن الرئيس المشاط بشكل أحادي تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية كافة باتجاه السعودية برا وبحرا وجوا لمدة 3 أيام.



واستطرد بالقول: نؤكد استعدادنا لتحويل هذا الإعلان لالتزام نهائي وثابت إذا التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي.



واعلن المشاط استعداد صنعاء لتحويل وقف المواجهات لالتزام نهائي إذا أعلنت السعودية سحب القوات الخارجية من الاراضي اليمنية ومياه البلاد ووقف دعم المرتزقة في اليمن.



ودعا المبعوث الأممي إلى ترتيب الإجراءات وتيسير تبادل الكشوفات والاتفاقات التنفيذية دفعة كاملة أو على دفعات.



وجدد المشاط استعداد صنعاء التام للإفراج عن أسرى التحالف بمن فيهم شقيق هادي وأسرى المليشيات المحلية والجنسيات الأخرى مقابل الإفراج عن الاسرى اليمنيين.



ودعا رئيس المجلس السياسي الأعلى الجميع إلى الكف عن الأساليب التي لا تخدم السلام والالتفات للمداخل المنطقية والعملية لصناعة السلام.



واعتبر الحصار سببا مباشرا في إطالة أمد الحرب وعرقلة السلام ويتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي وتحالف العدوان على اليمن.