عدد ساعات الصيام الأقصر والأطول لشهر رمضان بالدول العربية والعالم

ينتظر المسلمون في جميع أرجاء العالم في كل عام حلول شهر رمضان المبارك بشغف وشوق وذلك لما فيه من أيام وليال مباركة، ومغفرة ورضا من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، ولا غرو في ذلك ففي هذا الشهر الفضيل نزل القرآن الكريم ليكون نبراسا للبشر على مرّ السنين. وقد كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول كلما هلّ هلال رمضان: "قدْ جاءَكمْ شهرُ رمضانَ، شهرٌ مباركٌ افترضَ اللهُ عليكُمْ صيامَهُ، تفتحُ فيهِ أبوابُ الجنةِ، وتغلقُ فيهِ أبوابُ الجحيمِ، وتغلُّ فيهِ الشياطينُ، فيهِ ليلةٌ خيرٌ مِنْ ألفِ شهرٍ، مَنْ حُرِمَ خيرَها فقدْ حرِمَ".



متى يبدأ شهر رمضان 2022 فلكيا؟



ومن المتوقع فلكيا أن يبدأ شهر رمضان المبارك لهذا العام في الثاني من شهر أبريل/نيسان القادم 2022، ويستمر 30 يوما على أن يكون الأول من شهر مايو/أيار القادم هو أول أيام عيد الفطر السعيد، والله أعلم.



ساعات الصيام في رمضان 2022



وتتفاوت ساعات الصيام في شهر رمضان بين دولة وأخرى، وذلك حسب خطوط الطول والعرض لكل دولة وموقعها من خط الاستواء، كما تتفاوت عدد ساعات الصيام أيضا داخل الدول نفسها، وبالذات في الدول ذات المساحات الشاسعة مثل الجزائر والسودان على سبيل المثال لا الحصر، كما تختلف ساعات الصيام في بداية شهر رمضان عنها في نهايته، وغالبا تزيد دقائق عدة، كوننا مقبلين على الصيف.



ساعات الصيام الأقصر في رمضان 2022 في الدول العربية



دولة جزر القمر ستشهد أقصر عدد لساعات الصيام في العالم العربي في رمضان 2022، حيث سيصوم المسلمون فيها نحو 13 ساعة فقط.



ساعات الصيام الأطول في رمضان 2022 في الدول العربية



ستشهد دول المغرب العربي والعراق أطول ساعات للصيام في رمضان وتبلغ نحو 15 ساعة ونصف الساعة.



عدد ساعات الصيام في رمضان 2022 في الدول العربية



أما بقية الدول العربية فسيكون معدل عدد ساعات الصيام فيها نحو 15 ساعة في اليوم، وفي ما يأتي جدول يوضح عدد ساعات الصيام في كل دولة من الدول العربية، مرتبة من الأقصر إلى الأطول.



جزر القمر: نحو 13 ساعة.



الصومال: نحو 13ساعة و30 دقيقة.



سوريا: نحو 14 ساعة.



السودان: نحو 14ساعة و20 دقيقة.



اليمن: نحو 14 ساعة و27 دقيقة



البحرين: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.



موريتانيا: نحو 14 ساعة و32 دقيقة.



مصر: نحو 15 ساعة



قطر: نحو 15 ساعة.



السعودية: نحو 15 ساعة.



الإمارات: نحو 15 ساعة.



الكويت: نحو 15 ساعة.



سلطنة عمان: نحو 15 ساعة.



الكويت: نحو 15 ساعة.



لبنان: نحو 15 ساعة.



الأردن: نحو 15 ساعة.



فلسطين: نحو 15 ساعة.



ليبيا: نحو 15 ساعة.



تونس: نحو 15 ساعة و30 دقيقة.



الجزائر: نحو 15 ساعة و30 دقيقة.



المغرب: نحو 15 ساعة و30 دقيقة.



العراق: نحو 15 ساعة و30 دقيقة..



ساعات الصيام الأطول في الدول الإسلامية في رمضان 2022



ويختلف عدد ساعات الصيام في الدول الإسلامية كذلك، ويكون أطولها في دولة أفغانستان حيث يبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم نحو 17 ساعة.



ساعات الصيام الأقصر في رمضان 2022 في العالم



يبلغ عدد ساعات الصيام في سنغافورة التي تضم عددا كبيرا من المسلمين نحو 13 ساعة ونصف الساعة.



عدد ساعات الصيام في رمضان 2022 في الدول ذات الأغلبية المسلمة



وفي ما يأتي عدد ساعات الصيام في اليوم في عدد من الدول في رمضان 2022 مرتبة من الأقصر إلى الأطول.



ماليزيا: نحو 12 ساعة.



سنغافورة: نحو 13 ساعة و30 دقيقة.



السنغال: نحو 14 ساعة.



تركيا: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.



الهند: نحو 15 ساعة.



باكستان: نحو 16 ساعة



إيران: نحو 16 ساعة.



أفغانستان: نحو17 ساعة.



ساعات الصيام الأقصر في دول العالم في رمضان 2022



المسلمون الذين يعيشون في البلدان التالية سيكون لديهم أقصر عدد ساعات صيام في العالم، وهذه الدول هي:



نيوزيلندا: 11 ساعة و20 دقيقة.



تشيلي: 11 ساعة و30 دقيقة.



أستراليا: 11 ساعة و47 دقيقة.



أوروغواي: 11 ساعة و48 دقيقة.



جنوب أفريقيا: 11 ساعة و52 دقيقة.



الأرجنتين: 11-12 ساعة.



باراغواي: 11-12 ساعة.



ساعات الصيام الأطول في العالم في رمضان 2022



المسلمون الذين يعيشون في البلدان التالية سيكون لديهم أطول عدد ساعات صيام في العالم، حيث يتجاوز 18 ساعة في اليوم في شهر رمضان 2022، وهذه الدول هي:



آيسلندا: 19 ساعة و59 دقيقة.



غرينلاند: 19 ساعة و57 دقيقة.



فنلندا: 19 ساعة و9 دقائق.



السويد: 18 ساعة و58 دقيقة.



عدد ساعات الصيام في رمضان 2022 في عدد من دول العالم من الأقصر إلى الأطول



يصوم المسلمون في رمضان 2022 ساعات مختلفة أيضا في بقية دول العالم، وهي مرتبة من الأقصر إلى الأطول:



نيوزيلندا: 11 ساعة و30 دقيقة.



جنوب أفريقيا: 11 ساعة و30 دقيقة.



أستراليا: 11 ساعة و59 دقيقة.



الأرجنتين: 12 ساعة.



تايلاند: 14 ساعة.



هونغ كونغ: 15 ساعة.



اليابان: 16 ساعة.



كندا: 16 ساعة



الصين: 16 ساعة و30 دقيقة.



أميركا: 16 ساعة و30 دقيقة، تزيد أو تقل قليلا في أميركا حسب الموقع الجغرافي للولايات.



بريطانيا: 17 ساعة.



النرويج: 17 ساعة.



الدانمارك: 17 ساعة.



أسكتلندا: 18 ساعة.



سويسرا: 18 ساعة.



بولندا: 18 ساعة و30 دقيقة.



النرويج: 20 ساعة.



فنلندا: 20 ساعة.



غرينلاند: 20 ساعة.



روسيا: 20 ساعة.