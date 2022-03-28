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الاثنين 28 آذار 2022 ساعة 08:33

مصادر خبرية تنفي الأنباء المتداولة حول زيارة شمخاني إلى بغداد

مصادر خبرية تنفي الأنباء المتداولة حول زيارة شمخاني إلى بغداد
وتداولت بعض وسائل الاعلام السعودية أنباء مفبركة لا صحّة لها تدّعي أن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الادميرال علي شمخاني، يعتزم زيارة بغداد لإجراء مباحثات مع قادة الأحزاب العراقية وكبار المسؤولين بشأن التطورات السياسية في البلاد والانسداد السياسي الحاصل وبحث التوصل الى حلّ لأزمة انتخاب الرئيس العراقي.

وقال مصدر إن نشر مثل هذه الفبركات يأتي بهدف الـتأثير على العملية المتعثرة لانتخاب رئيس للعراق بعد أن فشِل البرلمان العراقي في تحقيق النصاب المطلوب لاختيار الرئيس الجديد للبلاد.

وأعلنت إيران مراراً أنها لا تتدخل في العملية السياسية في العراق، وهي تدعم فقط إرادة الشعب العراقي في تحديد الهياكل السياسية في هذا البلد.
مصدر : وكالات
رقم : 986019
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