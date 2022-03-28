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الاثنين 28 آذار 2022 ساعة 10:12
تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا في سوريا
وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 55663 شفيت منها 51484 حالة وتوفيت 3135 حالة.
مصدر :
وكالات
رقم :
986032
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