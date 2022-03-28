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الاثنين 28 آذار 2022 ساعة 12:54

الخارجية الصينية تحذر من العقوبات على موسكو: تضر بالتجارة

الخارجية الصينية تحذر من العقوبات على موسكو: تضر بالتجارة
قال متحدث الخارجية الصينية، وانغ وين يين، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن "العقوبات لا تحل المشاكل ولكن تخلق تصعيدا في الأزمات، خاصة في مجال الطاقة والأمن الغذائي وقطاعات أخرى".

وأضاف أن "العقوبات الغربية على موسكو تتسبب في الإضرار بحركة التجارة بين الصين وروسيا"، لافتا إلى أن "الصين تحث الولايات المتحدة على معالجة مخاوف بكين والامتناع عن إلحاق الضرر بالمصالح الصينية في أعقاب فرض عقوبات على موسكو".

وتابع "الصين ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية مصالحها وحقوق شعبها".

وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
مصدر : وكالات
رقم : 986046
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