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الاثنين 28 آذار 2022 ساعة 12:57

الحاج حسن: الهدف من الحملات التي تستهدف المقاومة هو إضعافنا وإضعاف حلفائنا

الحاج حسن: الهدف من الحملات التي تستهدف المقاومة هو إضعافنا وإضعاف حلفائنا
وقال: "إنهم يريدون أن يحملوا المقاومة مسؤولية إفلاس البلد، ولكن المقاومة لم تأخذ الأموال وفوائد سندات الخزينة، وليس لديها شركات المقاولات الكبرى التي أخذت كبريات الالتزامات، والمقاومة لم يكن لديها مصارف، وليس لديها مصارف استفادت من فوائد سندات الخزينة التي وصلت في بعض الأحيان إلى ما يفوق الـ 40 %، والمقاومة ليس لديها استثمارات ولم تأخذ استثمارات في البلد، والمقاومة ليس لديها أي مشاركة في الأسباب التي أوصلت البلد إلى الإفلاس، والذي لديه الدليل فليتقدم به، ولو كان لديهم أي دليل على مسؤولية المقاومة في إفلاس البلد، لكانوا أظهروه ونشروه عبر وسائل الإعلام، ولكن لأنه ليس لديهم أي دليل يطلقون الاتهامات السخيفة والباطلة والتي لا قيمة لها، وهم مستمرون في حملاتهم التضليلية والكاذبة".

واعتبر الحاج حسن أن "مسؤولية الاميركي في إفلاس لبنان هي مسؤولية كبرى، فالأميركي هو من يمنع استخراج النفط والغاز، وهو من يمنع الغاز المصري والكهرباء الأردنية من الوصول إلى لبنان، وهم لا يجرؤون على قول الحقيقة بما يتعلق بمسؤولية الأميركيين في إفلاس البلد لأنهم من جهه يخافون من الأميركي، ومن جهة ثانية الأميركيون هم أسيادهم ورعاتهم وأرباب نعمتهم ومموليهم إما مباشرة وإما بالإيعاز إلى جهات مختلفة لإعطائهم التمويل اللازم".
رقم : 986049
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