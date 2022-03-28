الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 28 آذار 2022 ساعة 15:46

الجامعة العربية: هناك اهتمام كبير بقضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

الجامعة العربية: هناك اهتمام كبير بقضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
وتأتي تصريحات أبو علي قبل يومين من انعقاد ندوة تحت عنوان "دعم حقوق الأسرى في مواجهة الانتهاكات والتنكيل الإسرائيلي" بمقر الأمانة العامة بالقاهرة يوم الأربعاء المقبل، بمناسبة إحياء يوم الأسير الذي يوافق 17 أبريل من كل عام باعتباره يوما عربيا وعالميا.

وأضاف أبو علي أن الندوة سوف تناقش عدة محاور تدور حول أهم الانتهاكات "الإسرائيلية"، أهمها الاعتقال الإداري وغيرها.

ومن المقرر أن يشارك في الندوة ممثلون للدول الأعضاء لدى الجامعة ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين وعدد من سفارات الدول الصديقة لفلسطين المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني ونخبة من الشخصيات الاعتبارية المصرية والعربية من رجال قانون وأكاديميون ونواب ووزراء سابقون.

وأكد أبوعلي، إن إحياء اليوم العربي للأسير الفلسطيني بعقد هذا الملتقى في 30 مارس قبيل شهر رمضان المبارك يتزامن مع نضالات الأسرى وصمودهم الأسطوري في وجه قمع وبطش السجان "الإسرائيلي" من جهة، وكذلك في ذكرى إحياء يوم الأرض المجيد الذي يحيه الشعب الفلسطيني في كل أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
مصدر : وكالات
رقم : 986066
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية تبتز العالم بالنفط لينتشلها من مستنقع اليمن
السعودية تبتز العالم بالنفط لينتشلها من مستنقع اليمن
صفي الدين: من رفض العرض الإيراني بتأمين الكهرباء مسؤول عن ما يصيب اللبنانيين
صفي الدين: من رفض العرض الإيراني بتأمين الكهرباء مسؤول عن ما يصيب اللبنانيين
28 آذار 2022
رئيس الاركان الايرانية: الرواية الصائبة للدفاع المقدس تعزز الامن المستديم للبلاد
رئيس الاركان الايرانية: الرواية الصائبة للدفاع المقدس تعزز الامن المستديم للبلاد
28 آذار 2022
قائد الحرس الثوري: ردنا سيكون كبيرا على أبسط شرور الأعداء
قائد الحرس الثوري: ردنا سيكون كبيرا على أبسط شرور الأعداء
28 آذار 2022
اليمن يقدم الفرصة الأخيرة للسعودية
اليمن يقدم الفرصة الأخيرة للسعودية
28 آذار 2022
نعيم قاسم: لن نقبل ‘‘اسرائيل‘‘ محتلة لأرضنا مهما بلغ الثمن
نعيم قاسم: لن نقبل ‘‘اسرائيل‘‘ محتلة لأرضنا مهما بلغ الثمن
26 آذار 2022
الرئيس الايراني يؤكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية
الرئيس الايراني يؤكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية
26 آذار 2022
خطیب زادة:‌ حق ايران محفوظ للاستثمار من حقل "آرش" المشترك
خطیب زادة:‌ حق ايران محفوظ للاستثمار من حقل "آرش" المشترك
26 آذار 2022
ما الذي ينتظر التحالف السعودي-الإماراتي في العام الثامن من العدوان علي اليمن
ما الذي ينتظر التحالف السعودي-الإماراتي في العام الثامن من العدوان علي اليمن
26 آذار 2022
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافيا المقاومة؟
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافيا المقاومة؟
26 آذار 2022
هل تتخذ السعودية النفط سُلّماً للنزول عن الشجرة؟
هل تتخذ السعودية النفط سُلّماً للنزول عن الشجرة؟
26 آذار 2022
السيد عبدالملك الحوثي: قوى العدوان تريد اليمن خاضعا لأمريكا و
السيد عبدالملك الحوثي: قوى العدوان تريد اليمن خاضعا لأمريكا و'إسرائيل'
25 آذار 2022
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافية المقاومة؟
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافية المقاومة؟
25 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما الذي ينتظر التحالف السعودي-الإماراتي في العام الثامن من العدوان علي اليمن
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافيا المقاومة؟
هل تتخذ السعودية النفط سُلّماً للنزول عن الشجرة؟
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافية المقاومة؟