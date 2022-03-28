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الاثنين 28 آذار 2022 ساعة 16:59

زعيم كوريا الشمالية يتعهد ببناء قدرات هجومية ساحقة لا يمكن إيقافها

زعيم كوريا الشمالية يتعهد ببناء قدرات هجومية ساحقة لا يمكن إيقافها
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن كيم، اليوم الاثنين، قوله: "فقط عندما يكون المرء مجهزا بقدرات هجومية هائلة وبقوة ساحقة، لا يمكن لأحد إيقافها".

واعتبر أن بلاده بهذه القدرات يمكنها "احتواء كل التهديدات والابتزاز من الإمبرياليين والسيطرة عليها"، مضيفا "سنواصل تحقيق هدف تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية"، حسب "فرانس برس".

تأتي تصريحات الزعيم الكوري الشمالي بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا طويل المدى عابر للقارات في 24 آذار/ مارس، في أول تجربة من نوعها منذ عام 2017.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي "هواسونغ-17" التابع للقوات الاستراتيجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أجريت في 24 آذار/ مارس، بتوجيه مباشر من كيم جونغ أون.

يذكر أن "هواسونغ-17" صاروخ باليستي ضخم يطلق عليه "الصاروخ الوحشي"، تم الكشف عنه للمرة الأولى في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، لكن لم يكن قد تم اختباره بعد بنجاح.

وسقط الصاروخ الباليستي القادر على إصابة أي جزء من الأراضي الأمريكية، في المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لليابان.

وتواجه كوريا الشمالية عقوبات دولية بسبب برنامجيها الصاروخي والنووي، إلا أنها تواصل رغم ذلك تحديث قدراتها العسكرية.
مصدر : وكالات
رقم : 986071
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