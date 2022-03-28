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الاثنين 28 آذار 2022 ساعة 18:10

رئيس القضاء الايراني يستعرض الاولويات في الفترة القادمة

رئيس القضاء الايراني يستعرض الاولويات في الفترة القادمة
وفي تصريح له اليوم الاثنين خلال اول اجتماع مشترك للمجلس الاعلى للسلطة القضائية مع الشورى القضائية للمحافظات في العام الايراني الجديد، والذي عقد عبر الاجواء الافتراضية، استعرض حجة الاسلام محسني ايجئي 15 اولوية لجهاز القضاء، موعزا لجميع مسؤولي القضاء في البلاد اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها بصورة كاملة ودقيقة.

والاولويات التي شرحها رئيس السلطة القضائية هي عبارة عن "توفير الارضيات المؤدية الى تقديم الخدمات القضائية بصورة افضل من قبل منتسبي جهاز القضاء" و"التنفيذ الكامل لوثيقة التطور القضائي والارتقاء بها" و"خفض الملفات الواردة لجهاز القضاء عبر اصلاح وايجاد القوانين اللازمة واتخاذ الاجراءات الاحترازية والتثقيف حول بعض القضايا" و"خفض فترة البت في الملفات" و"خفض عدد السجناء" و"تحقيق شعار العام والدعم الكامل والشامل للمنتجين وخالقي فرص العمل والشركات المعرفية" و"تقديم المزيد من الدعم للحكومة لرفع مشاكل المواطنين كما في العام الماضي وتحسين معيشتهم والمواجهة الاكثر جدية للمحتكرين والنفعيين والتهرب الضريبي" و"بذل المزيد من الاهتمام في صون الحقوق العامة خاصة مواجهة اعمال البناء غير المرخص بها وتغيير استخدامات الاراضي ومحاسبة المسؤولين المقصرين في هذا المجال" و" غلق ارضيات ومنافذ الفساد" و"اختيار النخب والارتقاء بالكوادر الكفوءة والشبابية والزاخرة بالحوافز" و"اتقان الامور في الجهاز القضائي في جميع الاصعدة ومنها اصدار الاحكام" و"تنفيذ الاحكام القضائية في وقتها اللازم" و"ترسيخ مشاركة المجموعات الشعبية المختلفة في اصلاح ذات البين وايجاد المصالحة في الملفات القضائية" و"المكافحة الجادة والحازمة والسريعة والمبدئية لمختلف اشكال الفساد" و"العلاقة الوثيقة من قبل مسؤولي القضاء مع المواطنين".

وحول المكافحة الجادة والحازمة والسريعة والمبدئية لمختلف مظاهر الفساد قال: انني اقول بصورة مطلقة بانه علينا مكافحة مظاهر الفساد سواء الاقتصادية او الثقافية او الاجتماعية او السياسية ونعتقد بان مضار بعض اشكال الفساد الثقافي والاجتماعي اكبر من اضرار الفساد الاقتصادي.
رقم : 986086
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