كتلة الصادقون توجه رسالة قوية لاربيل ولنايف الكردستاني

و قال الموسوي في تغريدة عبر “تويتر” : “كان الاحرى بالبعض ان يستذكر ان المرجعية هي من حفظت لهم اربيل التي يتفاخرون بوجودها بالفتوى المباركة واليوم يريدون تغيير بوصلتي المرجعية السياسية والدينية بمحاولات بائسة ستنتهي بالفشل بعد ان فشلت محاولاتهم السياسية وتصدينا لها”.



من جانبه قال عضو كتلة الصادقون النيابية حسن سالم، في تغريدة على موقعه في “تويتر” إنه “بالامس ليس بالبعيد، عندما داعش وصلت على أسوار أربيل، حتى جاءت الفتوى المباركة من قبل مرجع النصر السيد السيستاني (حفظه الله) وجحافل الحشد المغوار وهزمت فلول داعش وحفظ أمن اربيل من سقوطها، هكذا هو الرد الجميل يا نايف الاساءة والابتذال لمقام المرجعية الرشيدة؟”.



وأضاف، :”تبأ لك ولأسيادك ناكري الجميل”.