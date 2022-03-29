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الثلاثاء 29 آذار 2022 ساعة 07:41

وزير النفط الايراني: عمليات الحفر في حقل 'آرش' المشترك تبدأ قريبا

وزير النفط الايراني: عمليات الحفر في حقل
وكتب اوجي في تغريدة له على موقع "تويتر": الدراسات الشاملة لحقل "آرش" المشترك قد اكتملت بحفر بئر التنقيب وانجاز المسح الزلزالي.

‏واضاف: ستبدأ عمليات الحفر في هذا الحقل قريبا بنصب القاعدة.

وقال وزير النفط: رغم اننا نرغب بالتفاوض والتعاون لتطوير الحقول المشتركة الا ان الاجراءات الاحادية لا تمنع تنفيذ المشروع المذكور.

وكانت المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة قد رفض الاتفاق بين الكويت والسعودية للاستثمار في حقل "آرش/الدرة" الغازي المشترك بين ايران والكويت والسعودية، مؤكدا بان عمليات الاستثمار والتطوير في الحقول المشتركة يجب ان يتم بالتعاون والتنسيق بين دولها وفق الاعراف والمبادئ الدولية.
رقم : 986188
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