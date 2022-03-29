نحو 12معتقلا بالضفة الغربية الليلة الماضية

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل في مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية، واعتقلت ما لا يقل عن 12 مواطنا.



في نابلس، اعتقلت تلك القوات، خالد أبو عامر، والأسير المحرر عمار داود، وكلاهما من بلدة بيتا، وقتية صباح من عوريف، وإسحاق القني من مخيم بلاطة، وماجد دراغمة، وحمزة دراغمة، وكلاهما من اللبن الشرقية.



وأيضا اعتقلت محسن أبو عابد، وعامر زكارنة، من قباطية في جنين، والأسير المحرر منصور بني عودة من بلدة طمون في طوباس.



واعتقل المهندس علاء الجعبري من الخليل، فيما اعتقل ضياء زهد من سلفيت.



وتعرضت قوات الاحتلال لإطلاق نار من قبل مجموعات المقاومة في طوباس، وخلة العامود في نابلس، كما تم استهدافها من قبل الشبان بالزجاجات الحارقة والعبوات الناسفة المحلية “الأكواع” في قباطية.