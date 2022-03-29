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الثلاثاء 29 آذار 2022 ساعة 08:50

المفتي قبلان: إجتماع النقب والعراضة ليس سوى اجتماع أموات

المفتي قبلان: إجتماع النقب والعراضة ليس سوى اجتماع أموات
وقال في بيان :"إن اجتماع النقب والعراضة التي صاحبته ليست إلا اجتماع أموات، ومحاولة عاجزة من فريق مهزوم لدفن قضية القدس وفلسطين،وشراكة متعمدة بالإرهاب "الإسرائيلي" الأميركي. والشراكة العربية بالنقب خيانة عظمى والتطبيع لعنة، والقيم والمصالح التي عبر عنها اجتماع النقب ليست إلا طبخة حروب ومجازر ومذابح ارتكبها "الإسرائيلي" في حق فلسطين والأردن ومصر وسوريا ولبنان وباقي الدول العربية مدعوما من واشنطن، والموقف والخيار والسيادة مقاومة، واستعادة القدس وفلسطين وهزيمة المشروع "الإسرائيلي" لا يكون إلا بالمقاومة، واجتماع الغربان هذا لن يغير شيئا على الأرض، وبئس العرب التي تخون قدسها وشعوبها وتتهود قريبا من مذابح القدس وفلسطين، ولا سلام مع تل أبيب، والتاريخ يصنعه أبطال الأرض لا خونة الأرض والعرض والتاريخ والإنسان".
رقم : 986203
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