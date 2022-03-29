الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 29 آذار 2022 ساعة 08:51

في تحد للرئيس.. البرلمان التونسي يعلن عقد جلسة عامة الأربعاء

في تحد للرئيس.. البرلمان التونسي يعلن عقد جلسة عامة الأربعاء
وقرر عقد هذه الجلسة مكتب مجلس نواب الشعب، وهو هيئة تضم رئاسة البرلمان وممثلي الأحزاب فيه.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد اكد في وقت سابق ان بلاده تتمتع بسيادة خارجية وداخلية، مشيرا إلى أن القوات الأمنية والمؤسسات الوطنية ستصد من يحاول أن يوصل تونس إلى "الاقتتال الداخلي".

وقال سعيّد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي إن "الدولة كانت تتهاوى ومطالب حل مجلس النواب كانت في كل مكان، لذلك تم اتخاذ إجراءات استثنائية يوم 25 يوليو".

وأضاف: "تونس لها سيادة الدولة في الخارج وسيادة في الشعب في الداخل، ومن يريد أن يعبث بها أو أن يصل إلى الاقتتال الداخلي فهناك قوات ومؤسسات ستصدّه عن مآربه".
مصدر : وكالات
رقم : 986204
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بعد اكتواء العدو من عمليات المقاومة.. هل تنفعه قمة النقب؟
ايران ترحب بمبادرة رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن
ايران ترحب بمبادرة رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن
29 آذار 2022
أبو الغيط ينبش الملف السوري كلما انحسرت الأضواء عن جامعته
أبو الغيط ينبش الملف السوري كلما انحسرت الأضواء عن جامعته
29 آذار 2022
هل ستتحقق رؤية "الشام الجديد"؟
هل ستتحقق رؤية "الشام الجديد"؟
29 آذار 2022
الغالبية الميثاقية لا العددية يطلبها حزب الله
الغالبية الميثاقية لا العددية يطلبها حزب الله
29 آذار 2022
السيد الحوثي يحذر العدوان من تفويت فرصة المبادرة
السيد الحوثي يحذر العدوان من تفويت فرصة المبادرة
28 آذار 2022
السعودية تبتز العالم بالنفط لينتشلها من مستنقع اليمن
السعودية تبتز العالم بالنفط لينتشلها من مستنقع اليمن
28 آذار 2022
صفي الدين: من رفض العرض الإيراني بتأمين الكهرباء مسؤول عن ما يصيب اللبنانيين
صفي الدين: من رفض العرض الإيراني بتأمين الكهرباء مسؤول عن ما يصيب اللبنانيين
28 آذار 2022
رئيس الاركان الايرانية: الرواية الصائبة للدفاع المقدس تعزز الامن المستديم للبلاد
رئيس الاركان الايرانية: الرواية الصائبة للدفاع المقدس تعزز الامن المستديم للبلاد
28 آذار 2022
قائد الحرس الثوري: ردنا سيكون كبيرا على أبسط شرور الأعداء
قائد الحرس الثوري: ردنا سيكون كبيرا على أبسط شرور الأعداء
28 آذار 2022
اليمن يقدم الفرصة الأخيرة للسعودية
اليمن يقدم الفرصة الأخيرة للسعودية
28 آذار 2022
نعيم قاسم: لن نقبل ‘‘اسرائيل‘‘ محتلة لأرضنا مهما بلغ الثمن
نعيم قاسم: لن نقبل ‘‘اسرائيل‘‘ محتلة لأرضنا مهما بلغ الثمن
26 آذار 2022
الرئيس الايراني يؤكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية
الرئيس الايراني يؤكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية
26 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل ستتحقق رؤية "الشام الجديد"؟
ما الذي ينتظر التحالف السعودي-الإماراتي في العام الثامن من العدوان علي اليمن
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافيا المقاومة؟
هل تتخذ السعودية النفط سُلّماً للنزول عن الشجرة؟