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الثلاثاء 29 آذار 2022 ساعة 09:45

عمليات واسعة للحشد الشعبي والقوات الأمنية في 3 محافظات عراقية

عمليات واسعة للحشد الشعبي والقوات الأمنية في 3 محافظات عراقية
وقال اعلام الحشد، ان هيئة الحشد الشعبي {قيادات عمليات نينوى وصلاح الدين و الأنبار} والقطعات الملحقة بها، وضمن قيادة العمليات المشتركة قطعات وزارتي الدفاع والداخلية وبإسناد قيادة القوصة الجوية وطيران الجيش شرعت بواجب التطهير والتفتيش للقضاء على المجاميع الإرهابية وتدمير اوكارهم لتأمين الأمن والاستقرار في مناطق التهديد وتواجد الإرهابيين في الجزيرة والمناطق المشتركة بين محافظات نينوى وصلاح الدين و الأنبار.

واضاف اعلام الحشد، : ان "قيادة عمليات الأنبار شرعت بعملية (أسود الصحراء)، الثلاثاء، والتي تستهدف مناطق شمال قضاء القائم باتجاه صحراء الجزيرة في الموصل".
وقال قائد عمليات الأنبار في الحشد قاسم مصلح ان "قواتنا انطلقت، صباح اليوم، بعملية أمنيّة من ثلاثة محاور رئيسة وبأربعة ألوية من القيادة وهي ( 13-17-18-19) من الحشد الشعبي اضافة لفوج درع القائم والحشد في محافظة الانبار وبإسناد مديريات هيئة الحشد الشعبي".

وأضاف مصلح ان العملية تستهدف المناطق الرخوة أمنيا بالاشتراك مع الجيش العراقي واسناد طيران الجيش".

كما شرعت قيادة عمليات صلاح الدين بالحشـد الشعبي، الثلاثاء، بألويتها والقوات الأمنية بعملية أمنية واسعة في جزيرة صلاح الدين.

وشارك بالعملية الألوية (6 ،31 ، 35 ،51 ، والافواج الثلاثة ضمن قيادة العمليات بإسناد الكتيبة الرابعة لمقاتلة الدروع وفوج طوارئ شرطة صلاح الدين واللواء 91 جيش بإسناد طيران الجيش.
وتأتي هذه العمليات ضمن الخطط المرسومة لمنع اي تهديد لخلايا داعش على أمن وأستقرار المحافظة.
رقم : 986218
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