الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 29 آذار 2022 ساعة 09:48

تحطم مقاتلة عسكرية غربي الجزائر ومصرع طيار

تحطم مقاتلة عسكرية غربي الجزائر ومصرع طيار
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الإثنين، تحطم مقاتلة عسكرية من طراز "ميغ 29" بولاية وهران غربي البلاد، نجم عنه وفاة طيار ونجاة ثان.

جاء ذلك في بيان للوزارة، اطلعت الأناضول، على نسخة منه.

وقال البيان: "إثر مهمة تدريبية مبرمجة، تحطمت مساء هذا اليوم 28 مارس/ آذار 2022 طائرة عسكرية مقاتلة من نوع ميغ 29، بسبب خلل تقني بعد إقلاعها مباشرة من القاعدة الجوية بوسفر (ولاية وهران) بالناحية العسكرية الثانية".

وأشار الييان أنه "رغم تمكن الطيارين من القفز، نتج عن الحادث استشهاد الرائد الطيار بن مبخوت الطاهر متأثرا بجروحه بالمستشفى العسكري الجامعي بوهران".

ووفق البيان وجه الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش، بـ"فتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب وظروف الحادث، كما قدم تعازيه إلى أسرة ورفاق الضحية"، دون أية تفاصيل عن الحالة الصحية للطيار الثاني.

بدوره نشر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تغريدة على حساب الرئاسة على تويتر قدم فيها التعازي لعائلة الطيار وكل أفراد الجيش الجزائري.

وقال تبون: "تفقد الجزائر اليوم صقرا من صقورها الشهيد الرائد الطيار بن مبخوت الطاهر في حادث يدمي القلوب بعد سقوط طائرته، وبهذا المصاب الجلل أقدم تعازي الخالصة لعائلته ولكل أفراد الجيش الوطني الشعبي".
مصدر : وكالات
رقم : 986223
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بعد اكتواء العدو من عمليات المقاومة.. هل تنفعه قمة النقب؟
ايران ترحب بمبادرة رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن
ايران ترحب بمبادرة رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن
29 آذار 2022
أبو الغيط ينبش الملف السوري كلما انحسرت الأضواء عن جامعته
أبو الغيط ينبش الملف السوري كلما انحسرت الأضواء عن جامعته
29 آذار 2022
هل ستتحقق رؤية "الشام الجديد"؟
هل ستتحقق رؤية "الشام الجديد"؟
29 آذار 2022
الغالبية الميثاقية لا العددية يطلبها حزب الله
الغالبية الميثاقية لا العددية يطلبها حزب الله
29 آذار 2022
السيد الحوثي يحذر العدوان من تفويت فرصة المبادرة
السيد الحوثي يحذر العدوان من تفويت فرصة المبادرة
28 آذار 2022
السعودية تبتز العالم بالنفط لينتشلها من مستنقع اليمن
السعودية تبتز العالم بالنفط لينتشلها من مستنقع اليمن
28 آذار 2022
صفي الدين: من رفض العرض الإيراني بتأمين الكهرباء مسؤول عن ما يصيب اللبنانيين
صفي الدين: من رفض العرض الإيراني بتأمين الكهرباء مسؤول عن ما يصيب اللبنانيين
28 آذار 2022
رئيس الاركان الايرانية: الرواية الصائبة للدفاع المقدس تعزز الامن المستديم للبلاد
رئيس الاركان الايرانية: الرواية الصائبة للدفاع المقدس تعزز الامن المستديم للبلاد
28 آذار 2022
قائد الحرس الثوري: ردنا سيكون كبيرا على أبسط شرور الأعداء
قائد الحرس الثوري: ردنا سيكون كبيرا على أبسط شرور الأعداء
28 آذار 2022
اليمن يقدم الفرصة الأخيرة للسعودية
اليمن يقدم الفرصة الأخيرة للسعودية
28 آذار 2022
نعيم قاسم: لن نقبل ‘‘اسرائيل‘‘ محتلة لأرضنا مهما بلغ الثمن
نعيم قاسم: لن نقبل ‘‘اسرائيل‘‘ محتلة لأرضنا مهما بلغ الثمن
26 آذار 2022
الرئيس الايراني يؤكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية
الرئيس الايراني يؤكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية
26 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل ستتحقق رؤية "الشام الجديد"؟
ما الذي ينتظر التحالف السعودي-الإماراتي في العام الثامن من العدوان علي اليمن
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافيا المقاومة؟
هل تتخذ السعودية النفط سُلّماً للنزول عن الشجرة؟