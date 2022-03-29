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الثلاثاء 29 آذار 2022 ساعة 12:04

أردوغان: حان الوقت لأن تأتي المفاوضات الروسية الأوكرانية بنتيجة

أردوغان: حان الوقت لأن تأتي المفاوضات الروسية الأوكرانية بنتيجة
وقال أردوغان في كلمة ترحيب ألقاها أمام أعضاء الوفدين قبيل انطلاق المفاوضات إن أنقرة مستعدة لتقديم أي مساعدة لتسهيل عمل فريقي المفاوضين الروس والأوكرانيين.

وأضاف: "لقد حان الوقت لأن تأتي المفاوضات الروسية الأوكرانية بنتيجة"، معتبرا أن "إطالة أمد النزاع لا يصب في مصلحة أحد. ولن يكون هناك منتصر في الحرب".

وأكد أردوغان استعداد بلاده لتنظيم لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال: "التقدم الذي ستحرزونه في المفاوضات سيسمح بالانتقال إلى المرحلة التالية وهي الاتصال على مستوى القيادة. ونحن مستعدون أيضا لعقد مثل هذا الاجتماع".

وأشار أردوغان إلى أن الوضع في أوكرانيا يحزن تركيا بشدة، كونها جارة وصديقة لكل من روسيا وأوكرانيا.

ودعا أردوغان في كلمته الوفدين المتفاوضين، إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
مصدر : وكالات
رقم : 986265
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