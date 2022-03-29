الصحة الايرانية: 2743 إصابة و46 وفاة جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 2743 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 156 ألفا و 746 إصابة مؤكدة.



وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 355 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.



واضافت: ان 1477 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.



ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 863 ألفا و 298 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.



واشار التقرير الى تسجيل 46 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 140 ألفا و 109 حالة وفاة.



وتلقى حتى الآن 63 مليونا و 872 ألفا و 818 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 56 مليونا و 810 آلاف و 58 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 26 مليونا و 109 آلاف و 681 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 146 مليونا و 792 ألفا و 557 جرعة.



وتم لغاية الآن اجراء 49 مليونا و 298 ألفا و 780 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".



وحسب التقرير هنالك في البلاد في الوقت الحاضر 24 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 68 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) و 306 مدن في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 50 مدينة في الحالة الزرقاء ( منخفضة الخطورة).