الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 29 آذار 2022 ساعة 14:29

شويغو يحذر من تسليم الغرب الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا

شويغو يحذر من تسليم الغرب الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا
وقال الوزير: "نحن نعتبر موقف الغرب، الذي يزود أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة، موقفا غير مسؤول، وتوزيعها العشوائي على السكان والمرتزقة لا يؤدي سوى إلى تفاقم الوضع وقد يشكل في المستقبل تهديدًا للأوروبيين أنفسهم".

وأضاف شويغو: :عواقب الاستخدام غير المدروس لأسلحة معينة من قبل الجيش الأوكراني تتجلى في مناطق مختلفة"، مشيرا على وجه الخصوص إلى "وجود تهديد حقيقي للملاحة المدنية في البحر الأسود"، بسبب الالغام البحرية.

وتابع الوزير: "أولاً ، فيما يتعلق بمسار العملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الروسية على أراضي أوكرانيا. وبوجه عام، تم الانتهاء من المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية. وتم خفض الإمكانات القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل كبير، مما يسمح لنا بتركيز الاهتمام الرئيسي والجهود الرئيسية على تحقيق الهدف الرئيسي وهو تحرير دونباس".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.

وعلى خلفية العملية العسكرية، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، والطيران التجاري الروسي.
مصدر : وكالات
رقم : 986272
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بعد اكتواء العدو من عمليات المقاومة.. هل تنفعه قمة النقب؟
بعد اكتواء العدو من عمليات المقاومة.. هل تنفعه قمة النقب؟
ايران ترحب بمبادرة رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن
ايران ترحب بمبادرة رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن
29 آذار 2022
أبو الغيط ينبش الملف السوري كلما انحسرت الأضواء عن جامعته
أبو الغيط ينبش الملف السوري كلما انحسرت الأضواء عن جامعته
29 آذار 2022
هل ستتحقق رؤية "الشام الجديد"؟
هل ستتحقق رؤية "الشام الجديد"؟
29 آذار 2022
الغالبية الميثاقية لا العددية يطلبها حزب الله
الغالبية الميثاقية لا العددية يطلبها حزب الله
29 آذار 2022
السيد الحوثي يحذر العدوان من تفويت فرصة المبادرة
السيد الحوثي يحذر العدوان من تفويت فرصة المبادرة
28 آذار 2022
السعودية تبتز العالم بالنفط لينتشلها من مستنقع اليمن
السعودية تبتز العالم بالنفط لينتشلها من مستنقع اليمن
28 آذار 2022
صفي الدين: من رفض العرض الإيراني بتأمين الكهرباء مسؤول عن ما يصيب اللبنانيين
صفي الدين: من رفض العرض الإيراني بتأمين الكهرباء مسؤول عن ما يصيب اللبنانيين
28 آذار 2022
رئيس الاركان الايرانية: الرواية الصائبة للدفاع المقدس تعزز الامن المستديم للبلاد
رئيس الاركان الايرانية: الرواية الصائبة للدفاع المقدس تعزز الامن المستديم للبلاد
28 آذار 2022
قائد الحرس الثوري: ردنا سيكون كبيرا على أبسط شرور الأعداء
قائد الحرس الثوري: ردنا سيكون كبيرا على أبسط شرور الأعداء
28 آذار 2022
اليمن يقدم الفرصة الأخيرة للسعودية
اليمن يقدم الفرصة الأخيرة للسعودية
28 آذار 2022
نعيم قاسم: لن نقبل ‘‘اسرائيل‘‘ محتلة لأرضنا مهما بلغ الثمن
نعيم قاسم: لن نقبل ‘‘اسرائيل‘‘ محتلة لأرضنا مهما بلغ الثمن
26 آذار 2022
الرئيس الايراني يؤكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية
الرئيس الايراني يؤكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية
26 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل ستتحقق رؤية "الشام الجديد"؟
ما الذي ينتظر التحالف السعودي-الإماراتي في العام الثامن من العدوان علي اليمن
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافيا المقاومة؟
هل تتخذ السعودية النفط سُلّماً للنزول عن الشجرة؟