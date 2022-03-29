أبوظبي والمنامة تطلبان شراء منظومات دفاعية إسرائيلية

وحسب ما نقلته قناة "i24 العبرية" الناطقة بالعربية، عن صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، الاثنين، فإن الدولتين الخليجيتين طلبتا شراء منظومة القبة الحديدية ورادار "الصنوبر الأخضر" ومنظومة الصواريخ "حيتس" المضادة للصواريخ.



ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: "تلقت شركتان من كبار الشركات الأمنية الإسرائيلية، بالإضافة إلى شركتين أصغر، طلبات لشراء أنظمة القبة الحديدية"، مشيراً إلى أن المصادقة على الطلب حالياً بين يدي وزارة الجيش.



ولفتت إلى أن هذه "ليست المرة الأولى التي تقدم مثل هذه الطلبات حيث نقلت طلبها من خلال قنوات أخرى"، مشيرة إلى أن الطلب الأخير عرض خلال "قمة النقب" التي شاركت فيها الإمارات والبحرين والمغرب ومصر والولايات المتحدة، يومي الأحد والاثنين.



وفي يناير الماضي، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن رفض الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بيع الإمارات منظومات دفاع جوي، أبرزها "القبّة الحديديّة" و"مقلاع داود".



وأوضحت أن "الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عبرت عن عدم رغبتها بشكل بارز لاحتمال بيع تكنولوجيا متطورة لشركائها الجدد (الإمارات والبحرين والسودان)، خصوصاً منظومات دفاع جوي تحتاجها هذه الدول بشدة".



وأرجعت أسباب ذلك الرفض إلى الخشية من تسريب معلومات تكنولوجية وعسكرية إلى أطراف أخرى.



يذكر أن الإمارات والبحرين وقعتا على اتفاق العار مع "إسرائيل" برعاية دونالد ترامب، في البيت الأبيض عام 2020، ومنذ ذلك التاريخ وقعت أبوظبي والمنامة و"تل أبيب" العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات.