الرئيس الايراني يرعى ازاحة الستار عن 5 ادوية انتجتها شركات معرفية

خلال زيارته للاقسام المختلفة في واحة العلوم والتكنولوجيا في مدينة برديس (شرق طهران) اليوم الثلاثاء، أعتبر الرئيس الايراني ان تطوير الاقتصاد المعرفي يعد من اولويات البلاد في مسيرة التنمية والازدهار، مشددا على التطور الكمي والنوعي في هذا الشأن.



ونوه الى تأكيد قائد لثورة الإسلامية على تنمية الإنتاج القائم على المعرفة في تسمية العام الهجري الشمسي الجديد 1401 ، واصفا مكانة واحات العلوم والتكنولوجيا في تحقيق هذه التسمية بانها تحظى بالأهمية، داعيا جميع الجهات المعنية بالنظام البيئي القائم على المعرفة في البلاد القيام بدور نشط في هذا المجال.



كما شدد آية الله رئيسي على ضرورة توفير الأدوية بسهولة ورخيصة من قبل المواطنين خلال زيارته للشركات المعرفية المنتجة للأدوية، بعد ذلك ازاحة عن خمسة منتجات دوائية بحضور رئيس الجمهورية.



وخلال زيارته التفقدية لشركة "أرياطب فيروز" المعرفية، تم إطلاع رئيسي على مراحل إنتاج اجهزة غسيل الكلى، وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة 2000 جهاز غسيل الكلى.



كما تفقد الرئيس الايراني مختلف أقسام شركة "زيست تخمير" المعرفية لانتاج الادوية، ومختبر مراقبة الجودة لمنتجات البروبيوتيك والمكملات الدوائية.