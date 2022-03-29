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الثلاثاء 29 آذار 2022 ساعة 19:25

السودان: إغلاق طرق في الخرطوم رفضاً لاستمرار الانقلاب العسكري

السودان: إغلاق طرق في الخرطوم رفضاً لاستمرار الانقلاب العسكري
وطبقاً لمصادر فإن متظاهرين استخدموا الحجارة والكتل الخرسانية في عملية إغلاق الطرق، مع إحراق إطارات السيارات في بعض المناطق، ما أحدث ازدحاماً مرورياً في بعض الشوارع، دون أن تتأثر به منطقة وسط الخرطوم التي لم يلاحظ وصول المحتجين إليها.

وفي ولاية البحر الأحمر، نظم حزب المؤتمر السوداني بمدينة بورتسودان الساحلية، وقفة احتجاجية للتضامن مع المعتقلين السياسيين والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً، أو تقديمهم لمحاكمة عادلة.

وأمس الإثنين، خرجت مواكب تضامنية مع المعلمين ودعماً لإضرابهم المعلن رفضاً لعدم استجابة السلطة الانقلابية لمطالبهم بزيادة الرواتب، واليوم أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أن 70 شخصاً أُصيبوا خلال تعامل القوات الانقلابية بعنف مع المشاركين في تلك المواكب من بينها إصابات بطلق ناري.

ووفقاً للجدول المعلن من لجان المقاومة، فإن الفعاليات المناهضة للانقلاب العسكري ستتواصل خلال ما تبقى من أيام الأسبوع الحالي وتنتهي بموكب مركزي يتوجه للقصر الرئاسي بالخرطوم للضغط على العسكر للتنحي عن السلطة.

وكان المبعوث الأممي فولكر بيرتس قد كشف أمس عن تعهدات من المكون العسكري باتخاذ إجراءات لبناء الثقة بين أطراف الأزمة السياسية بما يشمل إنهاء حالة الطوارئ المعلنة بواسطة الانقلاب وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف العنف ضد المتظاهرين، كما أعلن المبعوث الأممي أن بعثة الأمم المتحدة ستنخرط في مشاورات جديدة مع الأطراف السودانية.
مصدر : وكالات
رقم : 986308
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