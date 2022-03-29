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الثلاثاء 29 آذار 2022 ساعة 19:27

كركوك تدخل ضمن مزاد الصفقات نتيجة الانسداد في العملية السياسية

كركوك تدخل ضمن مزاد الصفقات نتيجة الانسداد في العملية السياسية
وقال عسكر في تصريح تابعته المسلة إن وضع محافظة كركوك حساس ولا يتحمل أن يتم زجها داخل الاتفاقات والصفقات السياسية، الأمر الذي يدعو إلى ابعادها عن جميع الخطط التي تسعى لوضعها على طاولة المزاد السياسي.

وأضاف أن وضع كركوك الأمني مستقر، ونطالب الكتل السياسية باسم الأهالي أن يبعدوا المحافظة من الاتفاقات السياسية والتي من شانها أن تجعل المشهد الأمني معقد جداً.

وأشار إلى ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار كركوك الحالي وعدم إدخالها ضمن اتفاقات حل الانسداد السياسي الحاصل في المركز.

ويرى مراقبون أن حزب بارزاني بات خارج الحسابات للحصول على رئاسة الجمهورية، في حين ان الاتحاد قد ضمن الحصول على هذا المنصب، وفي المقابل سيحظى الديمقراطي بمناصب سيادية، اضافة لحصوله على منصب محافظ كركوك.
مصدر : المسلة
رقم : 986310
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