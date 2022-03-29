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الثلاثاء 29 آذار 2022 ساعة 19:30

بلينكن: سندعم الاتفاقات بين روسيا وأوكرانيا في حال أقرتها كييف

بلينكن: سندعم الاتفاقات بين روسيا وأوكرانيا في حال أقرتها كييف
وقال في مؤتمر صحفي بالعاصمة المغربية الرباط: "ستترك الولايات المتحدة أوكرانيا للحكم على ما إذا كان هناك تقدم حقيقي في المفاوضات مع روسيا، وما إذا كانت موسكو تتصرف بحسن نية".

وأضاف: "بالنسبة للمفاوضات، سأعطي لشركائنا الأوكرانيين الحق في تحديد ما إذا كان هناك تقدم حقيقي، وما إذا كانت روسيا تقوم بدور ذي مغزى".

وتابع: "يمكنني أن أقول ما يلي: هناك ما تقوله روسيا وما تفعله. نحن نركز على الأخير".

وأوضح: "لم أر أي شيء من شأنه أن يشير إلى أن هذه المفاوضات تتحرك بطريقة فعالة، على الأقل لم نشهد دلائل على الجدية الحقيقية من جانب روسيا، لكن في حال توصلت أوكرانيا إلى قرار يؤكد أن هذه المفاوضات جيدة فنحن نؤيدها".

وشدد على أن بلاده ستكون مستعدة لدعم الاتفاقات المحتملة بين موسكو وكييف في حال أقرها الجانبان.

من جهته، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في ختام المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني في اسطنبول، أنها "أسفرت عن تسجيل التقدم الأكبر أهمية منذ بدء المباحثات بين الطرفين".
مصدر : وكالات
رقم : 986313
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