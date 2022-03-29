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الثلاثاء 29 آذار 2022 ساعة 21:37

5 قتلى إسرائيليين في هجوم مسلح بتل أبيب

5 قتلى إسرائيليين في هجوم مسلح بتل أبيب
وأعلنت مصادر طبية إسرائيلية عن 5 قتلى و6 إصابات في هجوم مسلح من راكب دراجة نارية مسلح ببندقية كلاشنكوف في بني براك شرقي "تل أبيب" كما نشرت أنباء عن إستشهاد المنفذ.

وأفاد مراسل العالم أن المهاجم هو إسير محرر فلسطيني من قرية يعبد قرب جنين في شمال الضفة الغربية وينتمي الى كتائب شهداء الأقصى.

وقال موقع "والا" العبري: "شرطة الاحتلال تقدر بأن خلفية عملية إطلاق النار في بني براك قومية فدائية".

وقال رئيس بلدية بني براك للمستوطنين بعد مقتل 5 بعملية إطلاق نار: "ابقوا في منازلكم ولا تخرجوا منها".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: الهجوم نفذه مسلح قام بإطلاق النار على 3 مراحل في أكثر من منطقة

في السياق، باركت لجان المقاومة في فلسطين العملية البطولية في"حي بني براك بتل أبيب" والتي تشكل فشلا وخيبة جديدة للمنظومة الأمنية للإحتلال الصهيوني

ومساء الأحد قتل "إسرائيليان" وأصيب 10 آخرون، في عملية فدائية، استشهد منفذاها أيمن وإبراهيم إغبارية في الخضيرة داخل فلسطين المحتلة منذ عام 1948.

سبق ذلك بخمسة أيام، مقتل 4 إسرائيليين وإصابة آخرين في عملية فدائية في السبع نفذها طعنًا ودعسًا الأسيرُ المحرر محمد أبو القيعان من قرية حورة في النقب جنوب فلسطين المحتلة عام 1948، قبل استشهاده.
رقم : 986323
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