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الأربعاء 30 آذار 2022 ساعة 08:02

عبد اللهيان: أفغانستان تستحق المزيد من اهتمام المجتمع الدولي

عبد اللهيان: أفغانستان تستحق المزيد من اهتمام المجتمع الدولي
قال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية، حسين أمير عبد اللهيان، الذي وصل إلى تونشي في إقليم آن هوي شرقي الصين ، فجر اليوم الاربعاء على رأس وفد سياسي لحضور الاجتماع الثالث لجيران أفغانستان ، في تغريدة على موقع تويتر باللغة الصينية أنا سعيد لوجودي في الصين لحضور اجتماع وزراء خارجية جوار أفغانستان.

واضاف وزير الخارجية الايراني: إن أفغانستان تستحق المزيد من اهتمام المجتمع الدولي.

وتابع قائلا: تؤكد إيران والصين دعمهما للاستقلال والوحدة الوطنية وحق الشعب الافغاني في تقرير المصير، وتأملان في رؤية أفغانستان مستقرة ومتطورة وتتعامل مع جيرانها.

ويضم الوفد المرافق لوزير الخارجية الايراني، كلا من حسن كاظمي قمي الممثل الخاص للرئيس الايراني الشؤون أفغانستان، ورسول موسوي، مساعد وزير الخارجية والمدير العام لدائرة جنوب آسيا ، ورضا زبيب مساعد وزير الخارجية والمدير العام لدائرة لشرق آسيا وأوقيانوسيا، وعلي رضا حقيقيان مساعد وزير الخارجية والمدير العام لدائرة أوراسيا.

وكان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان قد في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي يوم 16 مارس الجاري، استعداده لحضور الاجتماع الثالث لوزراء خارجية جيران أفغانستان في الصين.
رقم : 986382
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