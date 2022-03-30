الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 30 آذار 2022 ساعة 08:03

حزب الله: الشعب الفلسطيني وأبطاله وجهوا صفعة قوية للعدو

حزب الله: الشعب الفلسطيني وأبطاله وجهوا صفعة قوية للعدو
وفي بيان صادر عنه، قال: "لقد أثبتت العملية الشجاعة اليوم أن لا مكان آمن لمستوطني الاحتلال وجنوده في أي بقعة من تراب فلسطين الطاهر".

وأضاف البيان: "أنَّ تصاعد عمليات المقاومة وتلاحقها ونجاح المقاومين في تطوير أساليب المواجهة وتنفيذ ثلاث عمليات نوعية خلال بضعة أيام يؤكد أنَّ شعبنا الفلسطيني مصمِّم على الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه وأن كل اللقاءات الخيانية والقمم التطبيعية لا يمكن أن تعطي الأمان للعدو ولن تغيّر من قرار الشعب الفلسطيني ومن ورائه كلّ الأحرار في العالم مواصلة الجهاد والمقاومة حتى زوال هذا الكيان العنصري"، ختم البيان.
رقم : 986383
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صنعاء: العام الثامن سيكون مليئاً بالمفاجآت للعدو
صنعاء: العام الثامن سيكون مليئاً بالمفاجآت للعدو
طهران: اجراءات اميركا اللاانسانية تهديد جاد لصحة الايرانيين
طهران: اجراءات اميركا اللاانسانية تهديد جاد لصحة الايرانيين
30 آذار 2022
عبد اللهيان: أفغانستان تستحق المزيد من اهتمام المجتمع الدولي
عبد اللهيان: أفغانستان تستحق المزيد من اهتمام المجتمع الدولي
30 آذار 2022
الرئيس الايراني يوعز بتنفيذ قانون الموازنة العامة للبلاد
الرئيس الايراني يوعز بتنفيذ قانون الموازنة العامة للبلاد
30 آذار 2022
بعد اكتواء العدو من عمليات المقاومة.. هل تنفعه قمة النقب؟
29 آذار 2022
ايران ترحب بمبادرة رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن
ايران ترحب بمبادرة رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن
29 آذار 2022
أبو الغيط ينبش الملف السوري كلما انحسرت الأضواء عن جامعته
أبو الغيط ينبش الملف السوري كلما انحسرت الأضواء عن جامعته
29 آذار 2022
هل ستتحقق رؤية "الشام الجديد"؟
هل ستتحقق رؤية "الشام الجديد"؟
29 آذار 2022
الغالبية الميثاقية لا العددية يطلبها حزب الله
الغالبية الميثاقية لا العددية يطلبها حزب الله
29 آذار 2022
السيد الحوثي يحذر العدوان من تفويت فرصة المبادرة
السيد الحوثي يحذر العدوان من تفويت فرصة المبادرة
28 آذار 2022
السعودية تبتز العالم بالنفط لينتشلها من مستنقع اليمن
السعودية تبتز العالم بالنفط لينتشلها من مستنقع اليمن
28 آذار 2022
صفي الدين: من رفض العرض الإيراني بتأمين الكهرباء مسؤول عن ما يصيب اللبنانيين
صفي الدين: من رفض العرض الإيراني بتأمين الكهرباء مسؤول عن ما يصيب اللبنانيين
28 آذار 2022
رئيس الاركان الايرانية: الرواية الصائبة للدفاع المقدس تعزز الامن المستديم للبلاد
رئيس الاركان الايرانية: الرواية الصائبة للدفاع المقدس تعزز الامن المستديم للبلاد
28 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل ستتحقق رؤية "الشام الجديد"؟
ما الذي ينتظر التحالف السعودي-الإماراتي في العام الثامن من العدوان علي اليمن
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافيا المقاومة؟
هل تتخذ السعودية النفط سُلّماً للنزول عن الشجرة؟