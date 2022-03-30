حزب الله: الشعب الفلسطيني وأبطاله وجهوا صفعة قوية للعدو

وفي بيان صادر عنه، قال: "لقد أثبتت العملية الشجاعة اليوم أن لا مكان آمن لمستوطني الاحتلال وجنوده في أي بقعة من تراب فلسطين الطاهر".



وأضاف البيان: "أنَّ تصاعد عمليات المقاومة وتلاحقها ونجاح المقاومين في تطوير أساليب المواجهة وتنفيذ ثلاث عمليات نوعية خلال بضعة أيام يؤكد أنَّ شعبنا الفلسطيني مصمِّم على الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه وأن كل اللقاءات الخيانية والقمم التطبيعية لا يمكن أن تعطي الأمان للعدو ولن تغيّر من قرار الشعب الفلسطيني ومن ورائه كلّ الأحرار في العالم مواصلة الجهاد والمقاومة حتى زوال هذا الكيان العنصري"، ختم البيان.