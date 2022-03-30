وقال اللواء رسول في تغريدة له على "تويتر"، أن "الأبطال في طيران الجيش يتمكنون من تدمير مضافة لعصابات داعش الارهابية خلال تنفيذ واجب أستطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين".