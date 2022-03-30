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الأربعاء 30 آذار 2022 ساعة 08:14
قصف صاروخي یستهدف محيط معسكر تركي في نینوی
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محيط معسكر زليكان التركي في الموصل تتعرض للاستهداف بثلاثة صواريخ".
وأضاف المصدر أنه "لم تسجل اصابات تذكر".
مصدر :
وكالات
رقم :
986393
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