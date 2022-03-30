عملية ‘‘بني براك‘‘ واستمرار ثورة الشعب الفلسطيني

وأعلنت مصادر طبية إسرائيلية عن 5 قتلى و6 إصابات في هجوم مسلح من راكب دراجة نارية مسلح ببندقية كلاشنكوف في بني براك شرقي "تل أبيب" كما نشرت أنباء عن إستشهاد المنفذ.



وأفاد مصدر أن المهاجم هو إسير محرر فلسطيني من قرية يعبد قرب جنين في شمال الضفة الغربية وينتمي الى كتائب شهداء الأقصى.



وقال موقع "والا" العبري: "شرطة الاحتلال تقدر بأن خلفية عملية إطلاق النار في بني براك قومية فدائية".



وقال رئيس بلدية بني براك للمستوطنين بعد مقتل 5 بعملية إطلاق نار: "ابقوا في منازلكم ولا تخرجوا منها".



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: الهجوم نفذه مسلح قام بإطلاق النار على 3 مراحل في أكثر من منطقة.



في السياق، باركت لجان المقاومة في فلسطين العملية البطولية في"حي بني براك بتل أبيب" والتي تشكل فشلا وخيبة جديدة للمنظومة الأمنية للإحتلال الصهيوني.



وقالت اللجان في بيان صحفي: "إن العملية الفدائية في (بني براك في مدينة تل أبيب) تثبت أن أبناء الشعب الفلسطيني المقاوم يمتلكون روح المقاومة والتضحية والعطاء العظيمة للرد على العدوان الصهيوني المتواصل على كافة مكونات وفئات الشعب".



وأضافت اللجان: "تـم العملية البطولية في (حي بني براك) في مدينة (تل ابيب) تبرهن أن ثورة شعبنا الفلسطيني ستتواصل وستزداد اشتعالا وكل محاولات اجهاضها عبر الاعتقالات والتشويه ستفشل أمام إرادة المقاومة لدى أبناء شعبنا الثائر".



من جانبها باركت حركة الجهاد الإسلامي العملية البطولية، التي استهدفت أحد الأحياء الاستيطانية في فلسطين المحتلة عام 48 ، وأدت لمقتل 5 صهاينة، مؤكدةً على استمرار المقاومة والتصدي للاحتلال بكل قوة ودونما أي تردد.



وأكدت الحركة في بيان صحفي، أن هذه العملية هي تأكيد للإصرار الفلسطيني على تدفيع الاحتلال ثمن عدوانه وارهابه .



وشددت على أن الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عما يرتكبه من جرائم ، وهذه العمليات هي رد فعل طبيعي على ما أوقعه الاحتلال والمستوطنون من سفك للدماء وقتل وتدمير للمنازل واقتلاع للحقول.



واعتبرت العملية، استجابة لصرخات الأطفال والامهات والآباء الذين فقدوا الأعزاء على قلوبهم جراء جرائم العدوان الصهيوني، فيما تبلد ضمير المجتمع الدولي وخرس لسانه أمام ذلك العدوان الغاشم.



من جهتها حركة حماس فقد باركت العملية البطولية ضدّ جنود الاحتلال الصهيوني، في منطقة ما يسمَّى “تل أبيب”، والتي نفذها مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022، وأدَّت إلى مقتل وإصابة عدد من المحتلين الصهاينة.



وأكدت الحركة في تصريح صحفي، “أنَّ كل العمليات البطولية التي يقوم به أبناء شعبنا الفلسطيني، في كلّ شبر من أرضنا المحتلة، تأتي في سياق الرَّد الطبيعي والمشروع على إرهاب الاحتلال وجرائمه المتصاعدة ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا”.



وقالت: “إنَّنا حذّرنا الاحتلال مراراً من مغبّة تصعيد انتهاكاته وجرائمه، فشعبنا الفلسطيني لن يبقى مكتوف الأيدي أمامها، وسيتصدّى لإرهابه بكلّ الوسائل، وسيحمي قدسه وأقصاه وكامل أرضه المحتلة، وسيدافع عنها بالمقاومة الشاملة، التي ستتواصل ردعاً للاحتلال، وكبحاً لجماح عدوانه، حتّى رحليه عن أرضنا”.



وفي سياق متصل فقد حذر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من استغلال الهجوم المسلح في تل أبيب في اعتداءات وردات فعل على الشعب الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم.



وأشار محمود عباس إلى أن دوامة العنف تؤكد أن السلام الدائم والشامل والعادل هو الطريق الأقصر والسليم لتوفير الأمن والاستقرار للشعبين الفلسطيني والصهيوني وشعوب المنطقة.



وأدان رئيس السلطة الفلسطينية مقتل مستوطنين، وأكد أن قتل الفلسطينيين والصهاينة لا يؤدي إلا الى المزيد من تدهور الأوضاع.



وشدد على أن الجميع يسعون إلى تحقيق الاستقرار خصوصا وأنهم مقبلون على شهر رمضان والأعياد المسيحية واليهودية.



وأدت العملية الاستشهادية مساء الثلاثاء في بني براك بتل أبيب، بسقوط 5 قتلى بينهم شرطي صهيوني.



وقتل خمسة “إسرائيليين” وجرح آخرون، جراء عملية إطلاق نار في أكثر من منطقة قرب “تل أبيب”.



ووفقاً لإعلام الاحتلال: فإطلاق النار تم في 3 مناطق في بني براك وتسبب بإصابة 5 اشخاص غالبيتهم في حال الخطر الشديد، في منطقتي “بني براك ورمات جان”.



ومساء الأحد قتل "إسرائيليان" وأصيب 10 آخرون، في عملية فدائية، استشهد منفذاها أيمن وإبراهيم إغبارية في الخضيرة داخل فلسطين المحتلة منذ عام 1948.



سبق ذلك بخمسة أيام، مقتل 4 إسرائيليين وإصابة آخرين في عملية فدائية في السبع نفذها طعنًا ودعسًا الأسيرُ المحرر محمد أبو القيعان من قرية حورة في النقب جنوب فلسطين المحتلة عام 1948، قبل استشهاده.