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الأربعاء 30 آذار 2022 ساعة 12:07

صنعاء تدين استمرار الحصار وسياسة العقاب الجماعي بحق الشعب اليمني

صنعاء تدين استمرار الحصار وسياسة العقاب الجماعي بحق الشعب اليمني
وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن الحصار وسياسية الهقاب الجماعي انتهاكا صارخا لحقوق الشعب اليمني بما فيها الحق في الحياة الكريمة.

وأكدت أن هذه الأعمال تأتي في سياق الحرب الاقتصادية الشعواء التي تُشن ضد اليمن منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥ والتي تهدف إلى تركيع الشعب اليمني وإبقاءه في معاناة مستمرة تصل إلى كل بيت.

ولفت البيان إلى أن هذه الممارسات الجبانة تحدث بالتوازي مع استمرار جريمة النهب المنظم لثروات اليمن النفطية والغازية وبيعها للخارج في الوقت الذي يستمرون في حصار وتجويع الشعب اليمني وحرمانه من الحصول على احتياجاته اليومية إلا بصعوبة بالغة وكلفة عالية جراء هذه الممارسات الإجرامية.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن مثل هذه الإجراءات والجرائم تقوض جهود السلام وتمنح الشعب اليمني حقه الكامل في رفد الجبهات والدفاع عن النفس وكسر الحصار الجائر بكل الوسائل المتاحة.
مصدر : وكالات
رقم : 986421
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