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الأربعاء 30 آذار 2022 ساعة 12:13

الصين تدعو روسيا وأوكرانيا إلى الالتزام بمسار المفاوضات

الصين تدعو روسيا وأوكرانيا إلى الالتزام بمسار المفاوضات
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية، وانغ ون بين، خلال إفادة صحفية: "ندعو روسيا وأوكرانيا إلى المضي تجاه بعضهما البعض والالتزام بالمسار الرئيسي للمفاوضات".
وأكد وانغ ون بين، أن "الصين لطالما تمسكت بالمسار التفاوضي، كونه الطريق الصحيح الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية".

وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرق أوكرانيا، بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.

وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
مصدر : وكالات
رقم : 986422
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