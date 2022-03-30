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الأربعاء 30 آذار 2022 ساعة 12:20

هنية: عملية "تل أبيب" أوجعت الاحتلال وأعادت رسم خارطة الوطن

هنية: عملية "تل أبيب" أوجعت الاحتلال وأعادت رسم خارطة الوطن
وأكد "هنية"، في تصريحٍ مقتضبٍ، أن المنفذ الشهيد أوجع الكيان بأكمله، وأعاد رسم خارطة الوطن عشية ذكرى يوم الأرض التي تُحيي في الشعب الفلسطيني روح الرباط.

ويرى "هنية"، أن الشهيد وجه بهذه العملية البطولية رسالة بأن المستقبل مرهون بأيدي أصحاب الأرض الشرعيين وليس الكيان أو من يطبع وينسق معه.

وقال رئيس "حماس"، إن شعبنا الذي يُولد من رحمه هؤلاء الأبطال في جنين والنقب والمثلث، والذين ما زالوا يلوحون بسيف القدس الذي أشهرته غزة في رمضان الماضي يؤكدون بأن أجيال فلسطين ترفض الاستسلام أو التفريط مهما كانت التضحيات.

وأضاف"إنها المقاومة الباسلة المشروعة والأخلاقية لإنهاء الاحتلال وتفكيك مستوطناته، وإزاحته عن صدر شعبنا ومقدساتنا وأسرانا الأبطال، وعودتنا إلى ديارنا التي هُجرنا منها".

وقتل 5 صهاينة وأصيب 5 آخرون في عملية إطلاق نار نفذها الشهيد ضياء حمارشة من قريبة يعبد بجنين، في "تل أبيب" مساء أمس الثلاثاء، وصفتها الفصائل الفلسطينية بأنها رد طبيعي على إجرام الاحتلال وحق مشروع للشعب الفلسطيني في مواجهة انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.
مصدر : وكالات
رقم : 986426
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