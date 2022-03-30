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الأربعاء 30 آذار 2022 ساعة 18:45

نيكزاد: العلاقات بين ايران وسوريا لم ولن تنفك ابدا

نيكزاد: العلاقات بين ايران وسوريا لم ولن تنفك ابدا
وقال نيكزاد في تصريح صحفي عقب لقائه وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، إن إيران ترفض التدخلات الخارجية والعقوبات الأمريكية الأحادية الجانب ضد سورية.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإيراني أن سورية قامت بواجباتها في مكافحة الإرهاب خلال المرحلة الماضية وإيران كانت ومازالت إلى جانب سورية الصديقة.

هذا وقد وصل نیکزاد الیوم الاربعاء الى دمشق وكان في استقباله حین وصوله الى مطار دمشق، نائب رئيس مجلس الشعب السوري السيد محمد أكرم العجلاني وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى سوريا "مهدي سبحاني.

وقال نيكزاد للصحفيين فور وصوله إلى سوريا: سنناقش مجالات تعزیز التعاون الثنائي بين برلماني البلدين، لا سيما في الأوساط الدولية في لقاء مع كبار المسؤولين السوريين کما سنناقش آليات مشاركة الحكومة الایرانیة والوزارات المتخصصة في بناء سوريا في مرحلة ما بعد الأزمة واستخدام امكانيات بلادنا في موضوع اعادة اعمار البنى التحتية لهذا البلد.
مصدر : وكالات
رقم : 986463
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