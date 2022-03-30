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الأربعاء 30 آذار 2022 ساعة 19:25

لبنان.. أحزاب "ناصرية عروبية" تتضامن مع روسيا وتستنكر الموقف الرسمي

لبنان.. أحزاب "ناصرية عروبية" تتضامن مع روسيا وتستنكر الموقف الرسمي
جاء ذلك في رسالة سلمها عدد من تلك الأحزاب إلى سفير روسيا الاتحادية ألكسندر روداكوف، في مقر السفارة في بيروت.

وعبر الوفد في الرسالة عن تقدير تلك الأحزاب وتضامنها مع ما قامت به روسيا "في مواجهة التهديد المباشر للأمن القومي الروسي، والاعتداء السافر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأدواتها حلف الناتو العسكري والدول الأوروبية الغربية، عبر دعم عصابات النازيين الجدد في كييف، إجرامهم بحق الشعب الأوكراني".

وقالت الرسالة إن "غطرسة الإدارة الأمريكية" بعد توسيع حلف شمال الأطلسي، (الناتو)، والاستفراد بسائر الدول خارج تلك المظلة، جعلتها تبيح "لقواتها التدخل العسكري والغزو وفرض العقوبات، ومصادرة حقوق الآخرين في التقدم الاقتصادي، وعبثت بالكيانات الوطنية لاستنزافها ونهب ثرواتها بما يناسب مطامعها في أمركة العالم بأجمع".

وأضافت أن "أحلام السيطرة الأمريكية كان لا بد أن تصطدم بالقوى الناهضة في العالم، خصوصا قوى الشرق الاقتصادية والعسكرية، وفي طليعتها الاتحاد الروسي الذي استعاد مكانته القوية عسكريا واقتصاديا، وتعزيز علاقاته مع مختلف الدول على التعاون السلمي، وتبادل المصالح، في إطار احترام للحقوق القومية للأطراف المتعاونة كافة".

وقالت الرسالة إن "القوى الناصرية العروبية في لبنان تستنكر كل موقف من أي جهة رسمية لبنانية أو محلية أخرى، تنحاز ضد الحق القومي لروسيا، في مواجهة التحديات العدوانية الأميركية عليها، وحماية المواطنين الأوكرانيين من إجرام النازية الجديدة".

وختمت الرسالة بالقول إن "مناصرة روسيا لحقوق الشعوب واستقلالها في العراق والسودان وليبيا ولبنان وغيرها من المنكوبين، بالتدخلات العدوانية الأميركية تستوجب أعلى درجات الوفاء لروسيا في موقفها اليوم، لينعم العالم بنظام دولي جديد عادل، متحرر من الهيمنة الأميركية على أسس التقدم والحرية والسلام لصالح البشرية جمعاء".

وضم الوفد ممثلين عن أحزاب "الاتحاد"، و"المؤتمر الشعبي اللبناني"، و"التنظيم الشعبي الناصري"، و"الاتحاد الاشتراكي العربي ـ التنظيم الناصري"، و"حركة الناصريين المستقلين ـ المرابطون".
مصدر : وكالات
رقم : 986467
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