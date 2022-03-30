العراق.. ومبادرات لحل الأزمة السياسية باختيار رئيس للجمهورية

وعقد مجلس النواب، اليوم جلسة للتصويت على رئيس الجمهورية من بين أربعين مرشحاً لشغل المنصب، قبل أن يتم الانتقال إلى جلسة اعتيادية، لعدم اكتمال النصاب القانوني الملزم بـ220 نائباً.



وعقدت الجلسة النيابية عند الساعة الثانية ظهراً بتوقيت بغداد، بعد أن كان من المقرر بدؤها قبل 3 ساعات من ذلك الموعد، على أمل اكتمال النصاب الملزم.



وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان مقتضب، إن "رئيس المجلس محمد الحلبوسي افتتح الجلسة الاعتيادية السادسة"، دون الكشف عن أعداد النواب الحاضرين.



ونقلت وسائل اعلام محلية عن مصادر من داخل مجلس النواب، أن عدد النواب الحاضرين في جلسة اليوم لم يتجاوز 152 نائباً، وسط مقاطعة لقوى "الإطار التسنيقي" والاتحاد الوطني الكردستاني، وبعض من القوى النيابية المستقلة.



وكان مجلس النواب عقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية السبت الماضي قبل أن يصار إلى تأجيلها لليوم الأربعاء، بعد أن حضر فقط 202 نائباً، بما لا يحقق النصاب المكتمل.



وتأتي تعقيدات المشهد السياسي في العراق على خلفية غياب التوافق بين الإطار التنسيقي، والتيار الصدري، والحزب الديمقراطي الكردستاني تحت مسمى "إنقاذ الوطن".



وتعطل الخلافات بشأن تسمية الكتلة الأكبر نيابياً تسمية مرشح رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، في وقت يرفض التيار الصدري ضم قوى الإطار التنسيقي لمركبه السياسي والمضي معاً لتشكيل الحكومة.



وفي هذا الصدد أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الأربعاء، أن التحالف سيطرح مبادرة تسهم بالخروج من الأزمة السياسية الحالية، فيما اشار إلى أن تحالفه مع وجود معارضة حقيقية لتقويم العملية السياسية.



وقال العامري في حديث للصحفيين، إن "التحالف سيطرح مبادرة وتكون مدروسة، وهي الآن قيد البحث، وستسهم بالخروج من الأزمة السياسية الحالية".



وأضاف العامري: "نؤكد ضرورة أن تكون هناك معارضة حقيقية في البرلمان لتقويم العملية السياسية"، مشيراً إلى أن "أبواب تحالف الفتح مفتوحة أمام الجميع".



ولفت إلى أن "التواصل مستمر مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني".



وتابع قائلاً: ""تعطيل جلسة السبت لم يتحقق، والنصاب القانوني لن يتحقق أيضاً لجلسة اليوم، وهذا يضعنا أمام إجراء الحوارات للخروج من المأزق".



من جانبه كشف الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي عن ملامح المبادرة الخاصة للاطار التنسيقي لفك الانسداد السياسي.



وقال الشيخ الخزعلي، في كلمة ان :"مبادرة الاطار التنسيقي تعتمد على مواصفات رئيسي الوزراء والجمهورية، وستنطلق الى الجميع بالفضاء الوطني، وكل الاطار الشيعي مع الاتفاق وليس الكل مع المشاركة في الحكومة".



من جهته علق زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على فشل البرلمان العراقي في عقد جلسة انتخاب رئيس البلاد، وقال: لن أتوافق معكم.



وأضاف: التوافق يعني نهاية البلد، لا للتوافق بكل أشكاله.. فما تسمونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم فلا خير في حكومة توافقية محاصصاتية، وكيف ستتوافقون مع الكتل وأنتم تتطاولون ضد كلى المكونات وكل الشركاء الذين تحاولون كسبهم لفسطاطكم.



وتابع السيد الصدر: أيها الشعب العراقي، لن أعيدكم لمأساتكم السابقة، وذلك وعد غير مكذوب فالوطن لن يخضع للتبعية والاحتلال والتطبيع والمحاصصة.. والشعب لن يركع لهم إطلاقاً والسلام.