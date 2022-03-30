لافروف يعلق على سير عملية المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول

وقال لافروف للصحفيين معلقا على نتائج المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني التي عقدت يوم أمس في إسطنبول: "أعتبر أن تأكيد المفاوضين الأوكرانيين الحاجة إلى ضمان وضع أوكرانيا غير النووي وغير التكتلي وأمنها خارج إطار حلف شمال الأطلسي تقدما كبيرا، وكذلك فهم الزملاء الأوكرانيين أن قضايا شبه جزيرة القرم ودونباس أمر منته" حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.



هذا واستضافت إسطنبول، يوم أمس الثلاثاء، مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.



وعُقدت قبل ذلك، عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي بيلاروس، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.



ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية ونزع سلاح كييف.