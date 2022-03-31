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الخميس 31 آذار 2022 ساعة 08:30

الاحتلال يستفز الفلسطينيين بالسماح للمُتطرف "بن غفير" باقتحام الأقصى اليوم

الاحتلال يستفز الفلسطينيين بالسماح للمُتطرف "بن غفير" باقتحام الأقصى اليوم
وكانت، وسائل اعلام عبرية أفادت، مساء امس الأربعاء، أن عضو الكنيست المتطرف "إيتمار بن غفير" كان ينوي اقتحام المسجد الأقصى الأربعاء، مستدركة: " لكن الشرطة الإسرائيلية لم تؤكد بعد أنها ستسمح له بالاقتحام". وفق ما صرحت به.

من جهته قال المتطرف "بن غفير"، إنه سيقتحم باحات المسجد الأٌقصى المبارك الخميس، سواء بالتنسيق مع قوات الاحتلال أم لا.

الى ذلك حذر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، من قرار سلطة الاحتلال السماح باقتحام العنصري المتطرف الفاشي بن غفير للمسجد الاقصى المبارك، واصفا القرار بأنه إمعان في استفزاز مشاعر الفلسطينيين ومئات ملايين المسلمين حول العالم .

وأضاف الهباش في بيان صدر عنه، مساء الأربعاء، أن الإمعان في هذا السلوك الإسرائيلي العدواني ستكون له تداعيات خطيرة وسوف تتحمل دولة الاحتلال المسؤولية عن نتائج هذا العدوان الهمجي على أقدس المقدسات الاسلامية في فلسطين .

وقال إن شعبنا الفلسطيني المرابط في أرض وطنه سيواصل الصمود والتصدي لكل أشكال العدوان الإسرائيلي عليه وعلى حقوقه المشروعة ومقدساته الدينية، ولن نسمح بتمرير مؤامرة ما يسمى بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك مهما كان الثمن ومهما بلغت التضحيات .

وأكد أن دولة الاحتلال تلعب بالنار، وتجر المنطقة والعالم نحو دوامة حرب دينية، وليس لدولة الاحتلال أي حق في أي شأن يخص المسجد الأقصى الذي هو ملك خالص للشعب الفلسطيني، ووقف إسلامي حصري للمسلمين وحدهم.

وطالب الهباش المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذا العبث الإسرائيلي الخطير قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة، داعيا لتحرك عربي وإسلامي واسع لحماية الاقصى من مخططات الاحتلال وأدواته العنصرية .
مصدر : وكالات
رقم : 986572
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