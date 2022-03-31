الصفحة الرئيسية
0
الخميس 31 آذار 2022 ساعة 08:36

الاحتلال الأمريكي يضع شروط لفك الحصار عن بلدتين بسوريا

الاحتلال الأمريكي يضع شروط لفك الحصار عن بلدتين بسوريا
وطالبوا السكان بدفع مبلغ كبير يصل إلى 35 ألف دولار أمريكي وتسليم عدد من المطلوبين من أبناء القبائل العربية الذين قاموا بتخطيط للمظاهرات المناهضة لهم كشرط لفك الحصار.

حصار ومظاهرات

وأفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك" شرقي سوريا بأن جيش الاحتلال الأمريكي وتنظيم "قسد" يستمران بمحاصرة الآلاف من أنباء القبائل العربية من سكان بلدتي سويدان ودرنج شرقي دير الزور، لليوم السابع على التوالي، ويمنعون عنهم المواد الغذائية الخبز والدواء وحليب الأطفال ،مع منع الدخول و الخروج منهما وسط تشديدها للحصار وخنق المنطقة عبر قطعها للإنترنت والمياه واعتقال العشرات من المدنيين.

وأكدت المصادر أن تنظيم "قسد" اعتقل بعض كبار السن بهدف الضغط على أبنائهم لتسليم أنفسهم بعد خروجهم بمظاهرات طالبوا فيها بتحسين الوضع المعيشي والاهتمام بالمنطقة على كافة المستويات.

وتابعت المصادر أن حالة من الغضب الشعبي العشائري تسود منطقة شرقي دير الزور ،مع دخول بلدات وقرى جديدة إلى مسار المظاهرات و الاحتجاجات الرافضة للوجود الأمريكي وممارسات مسلحي تنظيم "قسد" الموالين له، ضد أبناء القبائل العربية خصوصاً في بلدتي سويدان ودرنج.

ويسود قرى (المراشدة والعرقوب والسفافنة) هدوءاً حذراً تزامناً مع حظر جزئي للتجوال فرضه مسلحو تنظيم "قسد" رداً على خروج العشرات منهم في مظاهرات، يوم الأربعاء 30 آذار/ مارس، ضد استمرار الحصار المفروض على بلدتي درنج وسويدان على خلفية المظاهرات الأخيرة، بحسب المصادر.

وفد عشائري

وشرحت مصادر عشائرية أن بعض سكان بلدتي درنج وسوديان جزيرة بريف دير الزور الشرقي، يضطرون لأن يسلكوا طريق البادية وقطع مسافات طويلة للوصول إلى البلدات المجاورة بغية الحصول على المواد الأساسية للحياة كالخبز وحليب الأطفال والأدوية، والثلاثاء ناشد سكان بلدتي درنج وسويدان جزيرة الشيخ حاجم البشير أحد شيوخ قبيلة البكارة والمقرب مما يسمى "التحالف الدولي" وتنظيم "قسد" لمناصرتهم.

ووفق المصادر فإن وفداً من وجهاء بلدتي درنج و سويدان جزيرة وصلوا، قاعدة حقل العمر النفطي التابعة لسيطرة الاحتلال الأمريكي، صباح يوم الأربعاء، بعد لقائهم مع الشيخ البشير.

وأردفت المصادر أن قيادة تنظيم"قسد" الموالية للجيش الأمريكي وبتوجيه منها، اشترطت على أهالي البلدتين ووجهائها تسليمهم مبلغ 35 ألف دولار مقابل إحراق الآلية التابعة لها ولفك الحصار عن ورفع الحظر بشكل تام وتسليم قائمة تضم عشرات الشباب من أبناء البلدتين.

يشار أن جيش الاحتلال الأمريكي وتنظيم "قسد" فرضوا حظراً للتجوال وحاصروا بلدتي درنج وسويدان بشكل تام رداُ على خروج الأهالي بمظاهرات حاشدة احتجاجاً على الوضع المعيشي السيء الذي تعيشه المنطقة، وضد ممارسات وسياسات الاحتلال الأمريكي و"قسد" ضد أبناء القبائل العربية، الأمر الذي دفع بالاحتلال الأمريكي لإرسال مسلحين موالين لها بهدف تفريق المظاهرات، ما أجبر الأهالي على التصدي لهم وطردهم وحرق إحدى الآليات التي كانوا يستقلونها.

حيث قام مسلحي ما يسمى "مجلس هجين العسكري" التابع لتنظيم "قسد" والمدعوم بشكل مباشر من قبل الجيش الاحتلال الأمريكي باستقدام تعزيزات عسكرية كبيرة وحاصرت البلدتين بشكلٍ كامل وأعلنتها منطقة عسكرية لتبدأ بعدها حملة اعتقالات واسعة تضمنت سرقات كبيرة وحرق للمنازل.
رقم : 986574
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
طهران: امريكا تواصل انتهاك الاتفاق النووي
طهران: امريكا تواصل انتهاك الاتفاق النووي
وزير الخارجية الايراني يدعو الى تشكيل صندوق مالي لحماية الشعب الافغاني
وزير الخارجية الايراني يدعو الى تشكيل صندوق مالي لحماية الشعب الافغاني
31 آذار 2022
عملية بني براك وما بعدها.. كيف سقطت قمة النقب بالضربة القاضية
31 آذار 2022
‘‘إسرائيل‘‘ على فوهة بركان.. ما العبرة من الهجوم المسلح في تل أبيب؟
‘‘إسرائيل‘‘ على فوهة بركان.. ما العبرة من الهجوم المسلح في تل أبيب؟
31 آذار 2022
ماذا وراء المراوغات لـ "التحالف السعودي الإمارتي"
ماذا وراء المراوغات لـ "التحالف السعودي الإمارتي"
31 آذار 2022
العمليات في العمق المحتل.. ‘‘إسرائيل‘‘ على ‘‘إجر ونص‘‘
العمليات في العمق المحتل.. ‘‘إسرائيل‘‘ على ‘‘إجر ونص‘‘
30 آذار 2022
على الرياض تدارك الفرصة الاخيرة قبل فتح ابواب الجهنم عليها!
على الرياض تدارك الفرصة الاخيرة قبل فتح ابواب الجهنم عليها!
30 آذار 2022
صنعاء: العام الثامن سيكون مليئاً بالمفاجآت للعدو
صنعاء: العام الثامن سيكون مليئاً بالمفاجآت للعدو
30 آذار 2022
طهران: اجراءات اميركا اللاانسانية تهديد جاد لصحة الايرانيين
طهران: اجراءات اميركا اللاانسانية تهديد جاد لصحة الايرانيين
30 آذار 2022
عبد اللهيان: أفغانستان تستحق المزيد من اهتمام المجتمع الدولي
عبد اللهيان: أفغانستان تستحق المزيد من اهتمام المجتمع الدولي
30 آذار 2022
الرئيس الايراني يوعز بتنفيذ قانون الموازنة العامة للبلاد
الرئيس الايراني يوعز بتنفيذ قانون الموازنة العامة للبلاد
30 آذار 2022
بعد اكتواء العدو من عمليات المقاومة.. هل تنفعه قمة النقب؟
29 آذار 2022
ايران ترحب بمبادرة رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن
ايران ترحب بمبادرة رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن
29 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل ستتحقق رؤية "الشام الجديد"؟
ما الذي ينتظر التحالف السعودي-الإماراتي في العام الثامن من العدوان علي اليمن
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافيا المقاومة؟