اعتقالات ومواجهات بالضفة.. واشتباكات مسلحة مع الاحتلال باقتحام جنين

وأفادت مصادر محلية أن قــوات الاحتلال اقتحمت بلدة سالم شرق نابلس، وداهمت العديد من المنازل ونفذت فيها عمليات تفتيش وتخريب، ووزعت منشورات تتضمن تهديدا لأهالي البلدة.



واعتقلت الشقيقين مراد وحمدي صالح عيسى، وراشد يوسف رشاد قرقري، ونور أحمد صدقي عيسى، وجميعهم من سالم.



كما اعتقلت الأسير المحرر معاوية سفيان أبو ليلى بعد مداهمة منزله بلدة الزاوية غرب سلفيت.



وأفاد مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين بينهم أسرى محررين.



وفي الأثناء، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.



وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للاعلام أن عشرات الآليات العسكرية اقتحمت المخيم بشكل مفاجئ، فيما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح المنازل.



وأضاف بأن قوات الاحتلال تحاصر عددا من منازل المواطنين، وتطالب عبر مكبرات الصوت الأهالي بالخروج من منازلهم إلى الشارع.



وأشار إلى أن أصوات إطلاق نار كثيفة تسمع في المخيم ناتجة عن اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال وسط تصاعد أعمدة الدخان.