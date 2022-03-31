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الخميس 31 آذار 2022 ساعة 10:56

إيران تدعو لمنع تحول أفغانستان مسرحاً للصراعات السياسية والعسكرية

إيران تدعو لمنع تحول أفغانستان مسرحاً للصراعات السياسية والعسكرية
وقال حسين أمير عبد اللهيان الذي يزور حاليا مدينة تون شي الصينية لحضور الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول الجوار الافغاني في الصين اليوم الخميس: "يجب علينا جميعا العمل للحيلولة دون أن تصبح أفغانستان مسرحا للصراع السياسي والعسكري مرة أخرى.ولا شك أن الشعب الافغاني والدول المجاورة سيكون أول ضحايا العواقب المدمرة لمثل هذا الوضع.
وأضاف أنه من الضروري لجيران أفغانستان والدول الصديقة لها تحديد الآليات اللازمة للتعاون فيما بينها لإعادة إعمار أفغانستان وتوسيع التعاون فيما بينها.
وأكد وزير الخارجية أن "أفغانستان الآمنة والمستقرة والمتطورة هي امنيتنا لكل ابناء الشعب الافغاني وشعوب المنطقة.
واعتبر وزير الخارجية جذور مشاكل أفغانستان في احتلال هذا البلد طويل الأمد والسياسات الخاطئة للمحتلين والولايات المتحدة وقال ان الاحتلال طويل الأمد لأفغانستان لم يساعد في تنميتها بل خلق نوعًا من التبعية التي تسببت في انهيار هياكله السياسية والاقتصادية من خلال انسحاب المحتلين وكالعادة يكون الشعب الأفغاني المضطهد أكبر الخاسرين والضحايا لهذا الوضع.
 وأشار أمير عبد اللهيان ٰإلى أن الجمهورية الإسلامية الايرانية أرسلت أكثر من 30 شحنة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة ووزعتها على الشعب الافغاني وتتواصل  عملية تصدير السلع الأساسية إلى أفغانستان وتبقى طرقها مفتوحة لشحنات الترانزيت.
 وأضاف ان الجمهورية الإسلامية الايرانية تستضيف مئات الآلاف من الأفغان المشردين وأعلنت استعدادها لأي نوع من التعاون مع الدول الأخرى المهتمة بمساعدة أفغانستان.
و شدد أمير عبد اللهيان على أنه يجب على جميع الدول العمل على تحرير أموال أفغانستان المجمدة بطريقة تساعد على تحسين الوضع الإنساني في هذا البلد.
واضاف أن الموارد الاقتصادية للشعب الأفغاني لم تعط لهم بعد، والثروة الوطنية لأفغانستان مجمدة ولم يتحرك اقتصاده ويعيش معظم سكان البلاد في وضع صعب.
وأكد وزير الخارجية أنه لا يزال هناك تخوفات من أنشطة الجماعات الإرهابية المختلفة مثل داعش في أفغانستان ضد أمن الجيران والمجتمع الدولي وقال، إن تطور الأنشطة الإرهابية لداعش في أفغانستان لم يترك مجالا للشك في أننا بحاجة إلى عمل جماعي من قبل دول المنطقة لمكافحة الإرهاب.
وحذر أمير عبد اللهيان من أن خطر الإرهاب وانتشاره في أفغانستان أمر خطير ويمكن رؤية آثاره الأمريكية ، مضيفًا: "بالطبع الولايات المتحدة اليوم لا تتحدث عن المشاركة في إعادة إعمار أفغانستان، بينما احتلت هذا البلد لمدة 20 عاما ولم يساعد شعبه.
وقدم وزير الخارجية الإيراني اقتراحا بشأن إنشاء آلية أمنية محددة لتنسيق سياسة مكافحة الإرهاب في الدول المجاورة لأفغانستان لتسهيل وإدارة الأعمال الجماعية للدول وتبادل المعلومات في هذا الصدد.
وشدد رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني: يجب على المجتمع الدولي خاصة جيران أفغانستان أن يتعاون أكثر ويوسع مساعدتنا للشعب الافغاني لتحقيق أفغانستان آمنة ومستقرة.
رقم : 986596
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