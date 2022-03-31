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الخميس 31 آذار 2022 ساعة 11:02

شهيدان و6 إصابات وإصابة جندي صهيوني في اشتباكات جنين

شهيدان و6 إصابات وإصابة جندي صهيوني في اشتباكات جنين
وقال مدير مستشفى ابن سينا في جنين، إن اثنين من المصابين، وهما فتى عمره 17 عاماً، وآخر عمره 23 عاماً استشهدا.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 3 إصابات خطيرة، وإصابة طفيفة، وصلت مستشفى ابن سينا، و3 إصابات بالرصاص الحي في الأطراف وصلت مستشفى جنين الحكومي، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامه جنين.

وبينت أن الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الاحتلال في محيط مستشفى جنين الحكومي دخل إلى قسم الطوارئ، وأربك العمل داخل القسم.

وأكد موقع "والا" العبري، إصابة جندي من وحدة "دفدوفان" خلال تبادل لإطلاق النار في جنين.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مصادر محلية، أن عشرات الآليات العسكرية اقتحمت المخيم بشكل مفاجئ، فيما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح المنازل.

وأضافت أن قوات الاحتلال تحاصر عددا من منازل المواطنين، وتطالب عبر مكبرات الصوت الأهالي بالخروج من منازلهم للشارع.

وأشارت إلى أصوات إطلاق نار كثيفة تسمع في المخيم ناتجة عن اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال وسط تصاعد أعمدة الدخان.
مصدر : وكالات
رقم : 986597
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