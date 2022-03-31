الصفحة الرئيسية
0
الخميس 31 آذار 2022 ساعة 11:51

الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي لمساعدة أفغانستان

الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي لمساعدة أفغانستان
وقالت المنظمة إن "الوضع الحالي في أفغانستان لا مثيل له، حيث يحتاج أكثر من 24.4 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية للبقاء على قيد الحياة"، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

ونبهت المنظمة إلى أن مستويات الأمن الغذائي انخفضت بمعدل ينذر بالخطر، مما جعل نصف السكان يواجهون الجوع الحاد، بما في ذلك تسعة ملايين في حالة انعدام أمن غذائي طارئة، وهو أعلى رقم في العالم، بالإضافة إلى أن سوء التغذية آخذ في الارتفاع.

وطلبت من المانحين الدوليين الحفاظ على تدفق الأموال لأفغانستان وزيادة حجمها مرة أخرى هذا العام.

وقال المفوض الإنساني للأمم المتحدة مارتن غريفيث: "لدينا القوة لوقف التدهور الإنساني في أفغانستان، ومن واجبنا الأخلاقي استخدام هذه القوة من خلال التعهد بتمويل سخي ومرن وغير مشروط اليوم".

من جهته، قال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكيم شتاينر، إن القرارات (الأفغانية) الأخيرة التي تمنع الفتيات من الالتحاق بالمدرسة الثانوية، من الصف السادس فصاعدا، هي مصدر قلق كبير، مؤكدا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتزم بالعمل مع وكالات الأمم المتحدة على تعزيز وصول الفتيات إلى التعليم والعمل.

وأضاف: "يجب السماح لكل من الفتيان والفتيات بالحصول على التعليم، لأن مستقبل أفغانستان يجب أن يكون لجميع الأفغان، وليس فقط قلة مختارة".

كما أشار رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لمنع تصاعد الفقر في أفغانستان وعدم الاستقرار الاقتصادي هناك.
مصدر : وكالات
رقم : 986599
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
طهران: امريكا تواصل انتهاك الاتفاق النووي
طهران: امريكا تواصل انتهاك الاتفاق النووي
وزير الخارجية الايراني يدعو الى تشكيل صندوق مالي لحماية الشعب الافغاني
وزير الخارجية الايراني يدعو الى تشكيل صندوق مالي لحماية الشعب الافغاني
31 آذار 2022
عملية بني براك وما بعدها.. كيف سقطت قمة النقب بالضربة القاضية
31 آذار 2022
‘‘إسرائيل‘‘ على فوهة بركان.. ما العبرة من الهجوم المسلح في تل أبيب؟
‘‘إسرائيل‘‘ على فوهة بركان.. ما العبرة من الهجوم المسلح في تل أبيب؟
31 آذار 2022
ماذا وراء المراوغات لـ "التحالف السعودي الإمارتي"
ماذا وراء المراوغات لـ "التحالف السعودي الإمارتي"
31 آذار 2022
العمليات في العمق المحتل.. ‘‘إسرائيل‘‘ على ‘‘إجر ونص‘‘
العمليات في العمق المحتل.. ‘‘إسرائيل‘‘ على ‘‘إجر ونص‘‘
30 آذار 2022
على الرياض تدارك الفرصة الاخيرة قبل فتح ابواب الجهنم عليها!
على الرياض تدارك الفرصة الاخيرة قبل فتح ابواب الجهنم عليها!
30 آذار 2022
صنعاء: العام الثامن سيكون مليئاً بالمفاجآت للعدو
صنعاء: العام الثامن سيكون مليئاً بالمفاجآت للعدو
30 آذار 2022
طهران: اجراءات اميركا اللاانسانية تهديد جاد لصحة الايرانيين
طهران: اجراءات اميركا اللاانسانية تهديد جاد لصحة الايرانيين
30 آذار 2022
عبد اللهيان: أفغانستان تستحق المزيد من اهتمام المجتمع الدولي
عبد اللهيان: أفغانستان تستحق المزيد من اهتمام المجتمع الدولي
30 آذار 2022
الرئيس الايراني يوعز بتنفيذ قانون الموازنة العامة للبلاد
الرئيس الايراني يوعز بتنفيذ قانون الموازنة العامة للبلاد
30 آذار 2022
بعد اكتواء العدو من عمليات المقاومة.. هل تنفعه قمة النقب؟
29 آذار 2022
ايران ترحب بمبادرة رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن
ايران ترحب بمبادرة رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن
29 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل ستتحقق رؤية "الشام الجديد"؟
ما الذي ينتظر التحالف السعودي-الإماراتي في العام الثامن من العدوان علي اليمن
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافيا المقاومة؟