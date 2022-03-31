العراق يفكك خلية إرهابية بمحافظتى ديالى وصلاح الدين

وذكر إعلام الوكالة في بيان، أنه "تاكيداً لجهودها في ملاحقة العصابات الارهابية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من تفكيك خلية ارهابية مكونة من اربعة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي، تقوم بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر عصابات داعش المتواجدين بمحافظتي ديالى و صلاح الدين".



وأضاف البيان، أن "العملية تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص ومتابعة دامت لعدة ايام قطفت ثمارها بالقصاص من ثلاثة منهم بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين والربع في محافظة ديالى".



وأشار البيان إلى أن الإرهابيين "تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف بأنتمائهم لتلك العصابات الاجرامية، واشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية و المواطنين واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم لينالوا جزاءهم العادل".