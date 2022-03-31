البرهان يشعل غضب الشارع السوداني بإقالة 30 مدير جامعة

ونقلت صحيفة "الانتباهة" أن تجمعات الأساتذة أعربت عن رفضها للقرار من خلال بيانات منفصلة تحدثت عن عدم قانونيته ودستوريته.



وأعربت تجمعات الأساتذة في بياناتها رفضها للقرار معلنة اعتزامها الدخول في إضراب، ووصف أساتذة جامعة الزعيم الأزهري وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا السودانية القرار بأنه انتهاك لمبدأ استقلالية الجامعات الذي كفلته الوثيقة الدستورية وتحديدا المادة 62.



من جانبها أكدت البروفسور فدوى عبد الرحمن علي طه، رئيس اللجنة العليا لمؤتمر نهضة وتطوير جامعة الخرطوم، استمرار خدمتها ودعمها للجامعة كخريجة وأستاذة، مطالبة باستقلالية جامعة الخرطوم، بحسب موقع "الراكوبة".



وأكد البروفسور كمال الطيب نائب مدير جامعة الخرطوم سابقا استمرار الترتيبات الخاصة بالمؤتمر وتسليم توصياته للإدارة الجديدة حتى تكمل ما بدؤوه في خدمة وتطوير الجامعة.



يذكر أن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، كان قد أصدر قرارا بإقالة 30 من مديري الجامعات الحكومية وتعيين آخرين بدلاً عنهم.