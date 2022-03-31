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الخميس 31 آذار 2022 ساعة 12:37

عبد اللهيان: نولي أهمية خاصة للعلاقات مع اوزبكستان

عبد اللهيان: نولي أهمية خاصة للعلاقات مع اوزبكستان
التقى وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان اليوم الخميس نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمارات والتجارة في أوزبكستان عمر رزاق اوف، على هامش الاجتماع الوزاري لدول الجوار الافغاني في مدينة تونشي الصينية.

واعرب امير عبداللهيان خلال لقائه مع المسؤول الاوزبكستاني عن ارتياحه لمستوى العلاقات المتنامي بين البلدين مؤكدا أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تولي اهمية خاصة للعلاقات مع اوزبكستان.

وكان أمير عبد اللهيان التقى في وقت سابق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ، ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ، ووزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ، ووزير خارجية تركمانستان ، ووزيرة الخارجية الإندونيسية على هامش الاجتماع الوزاري لدول الجوار الافغاني في مدينة تونشي الصينية.

وغادر وزير الخارجية على رأس وفد سياسي اول امس الثلاثاء طهران متوجها الى مدينة تونشي بشرق الصين في محافظة آنهوي للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الافغاني.

واستضافت بكين امس الاربعاء الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول جوار افغانستان حول المساعدات الإنسانية لهذا البلد بحضور وزراء خارجية وممثلي جيران أفغانستان.
مصدر : وكالات
رقم : 986610
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