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الخميس 31 آذار 2022 ساعة 14:25

بدء المرحلة الثانية من تخزين غاز شوريجة في سرخس

بدء المرحلة الثانية من تخزين غاز شوريجة في سرخس
وفي كلمته بالمناسبة قال السيد رئيسي الشركة والمعدات الخاصة بمشروع تخزين الغاز ايرانية وهذا بحد ذاته يعى مفخرة للبلاد واضاف : ميزة المرحلة الثانية من مشروع تخزين غاز شوريجة هي دعم الغاز للمنطقة وضمان احتياطيات الغاز في المنطقة.

واضاف: آخر سمة مهمة لهذا المشروع هي أن الشركة والمعدات إيرانية ، ومن النجاح الكبير للدولة أن تكون قادرة على القيام بمثل هذه الأشياء بالمعدات الإيرانية.

وتابع : السمة المهمة الاخرى لهذا المشروع هي أن الشركة والمعدات إيرانية ، وهذا انجاز كبير للحكومة أن تكون قادرة على القيام بمثل هذه الأشياء بالمعدات الإيرانية.
رقم : 986629
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