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الخميس 31 آذار 2022 ساعة 14:26

الخارجية الروسية تكشف حقيقة خطة أمريكا حيال أوكرانيا

الخارجية الروسية تكشف حقيقة خطة أمريكا حيال أوكرانيا
وصرحت ماريا زاخاروفا أن خطة العمل الأمريكية تقتصر على توريد الأسلحة لأوكرانيا وتطوير مختبرات المواد البيولوجية الخطرة في الأراضي الأوكرانية.

أتت تصريحاتها تعقيبا على تصريحات المسؤولة الإعلامية بالبيت الأبيض، كيت بيدينغفيلد، التي صرحت للصحفيين في يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد للحديث عن أي تفاصيل بخصوص إمكانية إعطاء ضمانات أمنية لأوكرانيا.

وقالت زاخاروفا: كان يجب أن يتعهد البيت الأبيض بالحفاظ على السلام في أوكرانيا في حال أصبح ضامنًا لأمنها. ولكن خطط الديمقراطيين الليبراليين الأمريكيين لا تتضمن ذلك، إذ تقتصر على توريد الأسلحة والمختبرات البيولوجية والتحكم في أنظمة الحكم التابعة لهم فقط لزعزعة استقرار أوراسيا.
مصدر : وكالات
رقم : 986631
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