بودابست تتهم كييف بالتدخل في الانتخابات القادمة بالبلاد

وقال سيارتو إن هناك "تنسيقا مستمرا بين اليسار المجري وممثلي الحكومة الأوكرانية"، وإن أوكرانيا تحاول التأثير على انتخابات المجر في 3 أبريل القادم لصالح تحالف من أحزاب المعارضة.



وأفاد بأن وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، اتصل بسفير أوكرانيا في بودابست لمناقشة كيفية تأثير أوكرانيا على انتخابات هنغاريا، حيث يسعى رئيس الوزراء الهنغاري الحالي فيكتور أوربان لولاية رابعة على التوالي.



لكن كوليبا قال لصحيفة "ايفروبيسكا برافدا" الأوكرانية: "لم نتدخل أبدا في الشؤون الداخلية للمجر، ولا سيما قبل أي انتخابات".



وجاءت هذه التصريحات بعد أن أدلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالعديد من التعليقات الأخيرة التي انتقدت بشدة نهج حكومة هنغاريا الحالية تجاه الحرب في أوكرانيا.