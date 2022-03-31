الحشد الشعبي يعلن انتهاء عمليات الإرادة الصلبة.. ما ابرز نتائجها؟

وقال قائد عمليات نينوى للحـشد الشـعبي خضير المطروحي في بيان، إن عمليات “الإرادة الصلبة” حققت كامل الاهداف بتطهير وتفتيش صحراء الحضر وصولا الى صحراء محافظتي الانبار وصلاح الدين واستمرت العملية لثلاثة ايام متتالية".



وأضاف المطروحي، أن "قوات قيادة عمليات نينوى عثرت خلال العمليات على 6 مضافات تحوي على قواعد هاون ومواد لوجستية فضلا عن تدمير كدس للعتاد وتدمير شبكة انفاق وتفجير عبوة ناسفة كانت مزروعة لاستهداف القطعات الامنية".



وشاركت عمليات نينوى للحشد الشعبي في عمليات الإرادة الصلبة ووفقاً للبيان، بسبعة ألوية، هي الاول و3، و21، و25، و33، و44، و53، والفوج الخاص بقيادة العمليات، والفوج الثالث ضمن القيادة، بالاضافة الى عدد من مديريات هيئة الحـشد وبإسناد طيران القوة الجوية والجيش والقوات الامنية".



في سياق متصل كشفت خلية الإعلام الأمني، تفاصيل عملية "الإرادة الصلبة" وأبرز ما حققته بعد ثلاثة أيام من انطلاقها.



وذكرت الخلية في بيان، أنه "على مدى ثلاثة أيام الماضية بذلت القطعات الامنية جهود متميزة ومهنية وبإشراف قيادة العمليات المشتركة لتحقيق الأهداف المرسومة لعملية "الإرادة الصلبة " والتي شاركت فيها قطعات قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى مع قطعات الحشد الشعبي محاور نينوى وصلاح الدين وغرب الانبار، في مناطق جنوب الحضر وصحراء الجزيرة في شمال الفرات ومناطق غرب وادي الثرثار بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش".



وأوضح البيان، أن النتائج النهائية لهذه العملية كانت "تدمير ١٩ وكراً للإرهابيين و٦ أنفاق والعثور على ٣ عجلات مفخخة و٣ أخرى متروكة و٥ منازل مفخخة و٢٥ عبوة ناسفة و٢٥٠ صاعق رمانة ومعمل تفخيخ و٧ قداحات تفجير وبندقيتين ومخزنيين بندقية و٤ صواريخ نوع كاتيوشا وحشوتي قاذفة RBG7 وكدسين للعتاد و١٢ كيلو غرام من مادة C4 وكمية من اسلاك التسليك وآليتين شفل وحادلة و٣٠ مقذوف حربي وعتاد مختلف ومخالفات حربية قديمة ومواد طبية مختلفة ومواد أخرى، حيث تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".



وتابع، ان "القطعات الامنية في مختلف قواطع المسؤولية ستكون لها عمليات نوعية مسنودة بالجهد الاستخباري وفق خطة معدة لهذا الغرض من أجل عدم اعطاء فرصة لتواجد العناصر الإرهابية او الإجرامية وتطهير الأراضي العراقية التي ترفض الإرهاب بكل أشكاله".